उदयपुर में नूपुर सेनन और स्टेबिन की शाही शादी, मेहंदी में बहन कृति सेनन ने जमकर किया डांस

Nupur Sanon Wedding Update: लेक सिटी उदयपुर एक बार फिर सेलिब्रिटी वेडिंग का गवाह बनने जा रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन रविवार को विवाह के बंधन में बंधेंगे. इससे पहले शनिवार से शहर के प्रसिद्ध होटल राफेल में विवाह की रस्में विधिवत शुरू हो चुकी हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published: Jan 10, 2026, 02:07 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 02:07 PM IST

उदयपुर में नूपुर सेनन और स्टेबिन की शाही शादी, मेहंदी में बहन कृति सेनन ने जमकर किया डांस

Nupur Sanon Wedding Update: शादी से पहले आयोजित पारंपरिक समारोहों में मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी की गईं. इन आयोजनों में परिवार के सदस्य और करीबी मित्र शामिल हुए. हल्दी समारोह के दौरान माहौल पूरी तरह से उत्सवमय नजर आया. इस खास मौके पर कृति सेनन अपनी बहन नूपुर के साथ डांस करती हुई नजर आईं, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. नूपुर सेनन भी इस दौरान खुशी से झूमती और डांस करती दिखाई दीं.

हल्दी समारोह में पारंपरिक रंगों और संगीत के बीच दोनों बहनों की बॉन्डिंग ने सभी का ध्यान खींचा. परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने भी इस मौके पर जमकर मस्ती की. होटल परिसर को फूलों और लाइट्स से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे शादी का माहौल और भी खास बन गया है.


शनिवार की रात होटल में भव्य संगीत नाइट का आयोजन किया जाएगा. इस संगीत समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि संगीत नाइट में खास परफॉर्मेंस भी हो सकती हैं, जिसे लेकर मेहमानों में खासा उत्साह है.

रविवार को लेंगे फेरे
रविवार को दिन में नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे. यह विवाह समारोह पूरी तरह निजी रखा गया है, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी मित्र ही शामिल हो रहे हैं. सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए होटल परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा उदयपुर
गौरतलब है कि उदयपुर हाल के वर्षों में सेलिब्रिटी वेडिंग के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी भी इसी कड़ी में एक और खास आयोजन माना जा रहा है. शादी की रस्मों के दौरान शहर में सेलिब्रिटी मूवमेंट को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

