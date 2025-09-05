Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टिम-टिम लाइटों पर चोर का आया दिल, फिर कर डाला कांड, वारदात CCTV में कैद

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक लाइटों व सजावट से सजाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 05, 2025, 04:05 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी

क्या आप जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी हिंदू राजा से की थी?
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी हिंदू राजा से की थी?

Kota Weather Update: भयंकर बारिश में भीगने वाली है कोचिंग सिटी, कोटा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: भयंकर बारिश में भीगने वाली है कोचिंग सिटी, कोटा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

टिम-टिम लाइटों पर चोर का आया दिल, फिर कर डाला कांड, वारदात CCTV में कैद

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक लाइटों व सजावट से सजाया. त्यौहार की इसी रौनक के बीच चोरी की एक घटना ने लोगों को चौंका दिया.

जानकारी के अनुसार 5 सितंबर 2025 की रात करीब 2 बजकर 9 मिनट पर एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. यह चोर घरों पर लगी रंग-बिरंगी डेकोरेटिव लाईटों को निशाना बना रहा था. घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोर लाईटों को चोरी कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. त्यौहारों के समय लोगों के घरों की सजावट पर चोरी की वारदात होना आमजन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है.

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में त्योहारों की खुशियां चोरों की करतूत से फीकी न पड़ें. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश की जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चोरी के एक मामले में बीते 8 सालों से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी. अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि ऐसीजेएम कोर्ट अरनोद के एक प्रकरण में स्थाई वारंटी खरखड़ा निवासी कन्हैयालाल मीणा की पुलिस बीते 8 सालों से तलाश कर रही थी.

चोरी के मामले में फरार स्थाई वारंटी की तलाश में पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था. आज तकनीकी संसाधनों एवं मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कन्हैयालाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news