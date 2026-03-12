पैंथरों के झुंड ने युवक पर किया हमला, हाथ-पैर नोंचे, सिर पर आई गंभीर चोटें, जानें कैसे बची जान

Udaipur News: गोगुंदा. क्षेत्र के मोडी ग्राम पंचायत के कांकण का गुड़ा के लाम क्षेत्र में बुधवार शाम जंगल में बकरियां चरा रहे एक युवक पर पैंथरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों की मदद से उसे गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उदयपुर रेफर कर दिया गया.

घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया

हमले में लोगर लाल के सिर पर गहरे नाखून के निशान आए और वह लहूलुहान हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत उसे गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उदयपुर रेफर कर दिया. फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में है. परिजनों ने बताया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गया था और काफी खून बह रहा था.

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद कांकण का गुड़ा और आसपास के गांवों में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से जंगल में पैंथरों के जोड़े और उनके शावकों की आवाजाही देखी जा रही है. रात में पैंथरों की दहाड़ सुनकर लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं. कई बार बकरियां और छोटे पशु भी पैंथरों का शिकार बन चुके हैं. इस हमले ने ग्रामीणों में डर और बढ़ा दिया है. लोग कह रहे हैं कि अगर समय पर पैंथरों को पकड़ा नहीं गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

उप सरपंच ने वन विभाग को दी सूचना

उप सरपंच प्रहलाद सिंह झाला ने घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत दी है. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग पिंजरा लगाकर पैंथरों को पकड़े और उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में छोड़े जाएं. साथ ही इलाके में पैंथरों की निगरानी के लिए कैमरा और गश्त बढ़ाने की मांग की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पैंथरों की संख्या बढ़ रही है और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है.

वन विभाग से अपील, सुरक्षा के लिए कदम जरूरी

यह घटना एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को उजागर करती है. ग्रामीणों ने वन विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द पैंथरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाए. साथ ही जंगल के आसपास बस्तियों में सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग और जागरूकता अभियान चलाए जाएं. स्थानीय लोग अब जंगल में अकेले जाने से डर रहे हैं और बकरियां चराने के लिए भी कई लोग साथ में जाते हैं. प्रशासन और वन विभाग से सख्त कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है ताकि आगे कोई ऐसी घटना न हो.

