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Paras Singhvi: उदयपुर में महापौर का चेहरा तय, पारस सिंघवी संभालेंगे जिम्मेदारी

Paras Singhvi Udaipur New Mayor: उदयपुर में महापौर पद के लिए पारस सिंघवी का नाम तय हो गया है. पारस सिंघवी अब उदयपुर नगर निगम के महापौर की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 16, 2026, 08:38 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 08:38 PM IST
Paras Singhvi: उदयपुर में महापौर का चेहरा तय, पारस सिंघवी संभालेंगे जिम्मेदारी
Image Credit: Paras Singhvi Udaipur New Mayor

Paras Singhvi: उदयपुर नगर निगम के चुनाव में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. दोपहर एक बजे तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं ​बन पाई. अंतिम क्षणों मे पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को पछड़ा कर पारस सिंघवी ने अपने नाम पर मोहर लगवाने में सफलता हासिल कर ली. सिंघवी के नाम पर लगी मोहर ने मेवाड़ भाजपा की राजनीति में कई नए समीकरण भी बना दिए हैं.

सामान्य सीट पर पारस सिंघवी को मिला टिकट

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उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम महापौर के लिए पांचवी बार चुनाव जीत कर निगम पहुंचे पारस सिंघवी को महापौर का प्रत्याशी बनाया है. महापौर की सीट सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व होने के कारण कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी रण में ताल ठोकी.

आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार, अंतिम समय में बदला समीकरण

सभी ने अपने अपने वार्ड से जीत दर्ज की, जो पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी परेशानी को सबब बन गया. महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए जिले से लेकर राजधानी तक नेताओं को कडी मशक्कत करनी पड़ी नव निर्वाचित पार्षदों से नाम लिए गए. महापौर की रेस में शामिल आधा दर्जन से अधिक दावेदार एक-एक कर पिछड़ते गए. अंत में वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर और दिनेश भट्ट मैदान में बचे लेकिन दोपहर तक दोनों में से किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी लेकिन अंतिम समय मे महापौर की रेस में पिछड़ रहे पारस सिंघवी को जिला कार्यकारीणी के साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला. हर कयास को पछाड़ते हुए सिंघवी ने आलाकमान से अपने नाम पर मौहर लगवाने में सफलता हासिल कर ली.

बाड़ेबंदी से निकलकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे सिंघवी

बाड़ेबंदी से निकम सिंघवी राज्यसभा सांसद ​चुन्नीलाल गरासिया, ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, जिला महामंत्री देवीलाल सालवी के साथ महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने नगर निगम पहुंचे. बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे.

इस दौरान वे बड़े ही भावुक नजर आए लेकिन इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि उदयपुर में मौजूद होते हुए भी शहर विधायक ताराचंद जैन ने नामांकन प्रकिया से दूरी बनाए रखी. जबकि वे नगर निगम से सटे अपने कार्यालय में ही मौजूद थे. महापौर का नामांकन दाखिल कर सिंघवी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को आभार जताया. उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार देने और उदयपुर को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां देने को दावा किया.

अप्रत्याशित दावेदार से महापौर प्रत्याशी तक का सफर

पांचवी बार पार्षद बने पारस सिंघवी महापौर की रेस में शामिल थे लेकिन उन्हें प्रमुख दावेदार रूप में नहीं देखा जा रहा था. बावजूद इसके उनके नाम पर लगी मुहर लग गई, जो अब मेवाड़ भाजपा में बदलाव के संकेत दे रही है. बीते कई दशकों से मेवाड़ में भाजपा की राजनीति पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाबचंद कटारिया के इर्दगिर्द घूमती दिखाई देती थी. उनके संवैधानिक पद पर जाने के बाद से पार्टी मे ऐसे कई बदलाव हुए, जो उनके सक्रिय राजनीति में होते हुए संभव नहीं थे. जिसमें महापौर प्रत्याशी के नाम पर सिंघवी का चयन होना अब तक के सबसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो कही ना कही मेवाड़ में भाजपा के नए युग के आगाज की ओर संकेत दे रहा है.

सिंघवी के चयन से नए सियासी समीकरण की चर्चा

बहरहाल पारस सिंघवी के नाम पर लगी मुहर ने मेवाड़ में भाजपा की राजनीति के नए समीकरण को सामने ला दिया है. वहीं, अब सभी की निगाहें उपमहापौर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर टिकी हुई हैं. ऐसे में एक बात साफ है कि तमाम जातीय समीकरण को पछाड़ते हुए जिला कार्यकारिणी और पारस सिंघवी अपने खेमे के ही किसी युवा नेता के नाम पर मुहर लगावाने में सफल हो गए तो यह उनकी बड़ी जीत के रूप में देखा जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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