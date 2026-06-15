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प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

उदयपुर के कलड़वास रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित पैरागॉन फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. प्लास्टिक के कट्टे बनाने वाली इस फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैल गई.

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 15, 2026, 10:44 AM|Updated: Jun 15, 2026, 10:44 AM
प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक
Image Credit: AI Generated

Udaipur Factory Fire: उदयपुर के कलड़वास स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पैरागॉन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.


ज्वलनशील सामग्री के कारण तेजी से फैली आग

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जानकारी के अनुसार करीब चार से पांच हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के कट्टे बनाने का कार्य किया जाता है. फैक्ट्री परिसर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी. इसी कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था.


दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया. आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आग आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक नहीं फैल सकी.


जनहानि नहीं, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान

राहत की बात यह रही कि हादसे के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, तैयार उत्पाद, मशीनरी और अन्य उपकरण बुरी तरह जल गए. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.


अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

मुख्य अग्निशमन अधिकारी नवदीप बग्गा ने बताया कि फैक्ट्री संचालक को पूर्व में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. इसके बावजूद आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि नोटिस की अवहेलना के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी.


आग लगने के कारणों की जांच शुरू

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. अग्निशमन विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की संभावना जताई जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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