प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को आ सकते हैं मरूधरा! बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का करेंगे शिलान्यास

Rajasthan News: पीएम मोदी बांसवाड़ा के मापला (या नापला) गाँव के पास, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही है. जिसका पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 06, 2025, 06:46 AM IST | Updated: Sep 06, 2025, 06:46 AM IST

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मरूधरा आ सकते हैं. पीएम मोदी का 20 सितम्बर बांसवाड़ा का दौरा बन सकता है. पीएम मोदी बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं. इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है और समय मिलते ही तैयारियां शुरू कर दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र का 17 सितंबर को जन्मदिन है. पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मानाती है. इस बार भी प्रदेश भाजपा ने मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत कई जनसेवा के काम हाथ में लिए हैं. लेकिन बार ख़ास बात ये है कि इसबार पीएम मोदी स्वयं भी शामिल हो सकते हैं. इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम मोदी का समय माँगा है. सब कुछ सामान्य रहा 20 सितंबर को पीएम मोदी बांसवाड़ा आ सकते है.

पीएम मोदी बांसवाड़ा के मापला (या नापला) गाँव के पास, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही है. जिसका पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं. परमाणु ऊर्जा परियोजना कुल 2800 मेगावाट की क्षमता वाले 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे, प्रत्येक 700 मेगावाट का होगा. यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) के संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम (अश्विनी) द्वारा विकसित की जा रही है. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इस साइट के निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी है और अब साइट पर परियोजना-पूर्व गतिविधियां चल रही है.

इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा में कार्यक्रम बना नहीं है. संभावना है कि 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी आएंगे. संगठन की तरफ से सेवा पखवाड़े के निमित्त होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह एक दिन का समय राजस्थान के लिए दें, हालांकि अभी स्वीकृति नहीं मिली है. हमने हमारी तरफ से आग्रह किया है. स्वीकृति मिलेगी तो सेवा पखवाड़े के तहत सम्मान भी करेंगे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आते है. तो क्षेत्र को सौगात भी मिलती है. प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा रहेगा.


मदन राठौड़ ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी, इसी निम्त राजस्थान में सभी जिलों में सेवा के कार्यक्रम होंगे. हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है.आदर्श तरीके से जन्मदिन मनाया जाए, इसलिए हम सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, प्रेरणादायक महापुरुषों की स्मारकों को स्वच्छ करेंगे, रक्तदान शिविर लगेगा इसके साथ नशा मुक्ति खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप लगेंगे, सेवा प्रकल्प कार्यक्रम होंगे.राठौड़ ने बता किसेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. दिव्यांगों की मदद के लिए उपकरण भी वितरित होंगे.

