25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे पीएम मोदी, मिलेगी जनता को करोड़ों की सौगात!

Banswara News: 25 सितंबर का दिन राजस्थान के इतिहास रचने वाला है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के नापला गांव पहुंचेंगे और करोड़ों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं. 

Published: Sep 21, 2025, 07:13 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 07:13 PM IST

25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे पीएम मोदी, मिलेगी जनता को करोड़ों की सौगात!

Banswara News: राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणांचल बांसवाड़ा जिले में 25 सितंबर का दिन इतिहास रचने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के नापला गांव पहुंचेंगे और यहां से 1 लाख 22 हजार 441 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हो रहा है, जिससे एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा को नई ऊर्जा मिलेगी. प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल दक्षिण राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए विकास की नई दिशा तय करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर प्रदेश की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना (MBRAPP) का शिलान्यास करेंगे. लगभग 42,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी, जिसमें 700-700 मेगावाट की चार इकाइयां शामिल होंगी. इसे बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के आड़ीभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल गांवों में स्थापित किया जाएगा.

परियोजना के लिए 602.72 हेक्टेयर भूमि पर संयंत्र और 57.43 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी बनाई जाएगी. यहां प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग होगा, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना बिजली उत्पादन करने में सक्षम है. यह परियोजना राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को लंबे समय तक पूरा करने के साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

परियोजना के शुरू होने से बांसवाड़ा को दुनिया के परमाणु ऊर्जा मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी. इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा. साथ ही आस-पास के छोटे व्यवसायों, सेवाओं और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और दक्षिण राजस्थान के जनजातीय इलाकों में विकास की नई धारा बहेगी.

प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए राज्य और जिला प्रशासन ने वृहद पैमाने पर तैयारियां की है. नापला गांव के माहीबांध बैकवॉटर किनारे बने आयोजन स्थल पर एक विशाल डोम स्थापित कर जनसभा स्थल के रूप में विकसित किया गया है. यहां प्रधानमंत्री के मंच, वीवीआईपी गैलरी के लिए विशेष पंडाल बनाए गए हैं.

प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीमें तैनात की जा रही है. आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों की मरम्मत और चौड़ीकरण किया गया है, जबकि पार्किंग और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा ले चुके हैं. उन्होंने स्थल पर मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

साथ ही प्रदेश बीजेपी और जिला बीजेपी के नेता भी इस दौरे क़ो लेकर खासा उत्साह में है और सभी तैयारीयों में जुट चुके है. जिला प्रशासन ने आमजन के लिए शटल बस सेवा, पेयजल स्टॉल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की हैं. डीएम डॉ. इंद्रजीत यादव, एसपी सुधीर जोशी,एडीएम अभिषेक गोयल लगातार कई दिनों से युद्ध स्तर पर इस दौरे की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं.

नापला गांव में हो रहे इस भव्य आयोजन को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है. माहीबांध बैकवॉटर की प्राकृतिक खूबसूरती के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम बांसवाड़ा को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा. यह यात्रा न केवल स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास का संदेश देगी, बल्कि जनजातीय अंचल को नए रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और दीर्घकालीन विकास की दिशा में भी मजबूत आधार प्रदान करेगी.

पीएम से बांसवाड़ा की जनता को यह उम्मीद
पीएम के बांसवाड़ा दौरे पर जिले की जनता क़ो पीएम से कई उम्मीद है, बताया जा रहा है की रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना की पीएम घोषणा कर सकते है, क्योंकि जिले को आजादी के बाद से अबतक रेल का सपना पूरा नहीं हुआ है. साथ ही जिले में एक भी फॉर लेन रोड नहीं है, जिले में दो एनएच है पर वो टू लेन बने हैं, जनता को उम्मीद है की पीएम जिले की प्रमुख सड़कों को फॉर लेन बनाने की घोषणा करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

