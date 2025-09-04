Pratapgarh: 2 साल पहले महिला से की थी लाखों रुपये की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: लॉटरी का झांसा देकर प्रतापगढ़ में 2 साल पहले एक महिला के साथ साढ़े 3 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में इनके दो साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है अन्य की तलाश जारी है.

साइबर थाना प्रभारी हरि सिंह ने बताया कि 2 साल पहले 18 दिसंबर 2023 को धरियावद निवासी कलावती पांचाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि 3 महीने पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया कि उसके एक लॉटरी लगी है. इसके लिए आधार कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज चाहिए.

इस दौरान उन्होंने उससे रुपयों की कोई मांग नहीं की, जिससे वह उनके झांसे में आ गई और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए. कुछ दिनों बाद उसके पास फोन आया कि उसके लॉटरी का पेमेंट पास हो गया है और प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. इस तरह उनके झांसे में आकर उसने अलग-अलग दिनों मे अलग-अलग खातों में 3 लाख 53 हजार 999 रुपये जमा करवा दिए.

इसके बाद लॉटरी की कोई राशि नहीं मिलने और उक्त व्यक्तियों के मोबाइल नंबर बंद होने से उसे ठगी का एहसास हुआ. साइबर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच को आगे बढ़ाते हुए संबंधित बैंक खाते फ्रीज करवाए.

बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त किया, मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली और बैंक रिकार्ड और तकनीकी साक्ष्य को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के मेहर निवासी प्रतीक द्विवेदी और अजय कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने अपने मित्रों के प्रलोभन में आकर बैंक खाते और एटीएम कार्ड उन्हें दिए थे. उन्होंने ही यह धोखाधड़ी की है, इस मामले में पुलिस इनके दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, फिलहाल अन्य की तलाश जारी है.

