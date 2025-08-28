Pratapgarh News: पीपलखूंट तहसील के परथीपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय महुडा रेल पृथ्वीपुरा का भवन मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश के कारण पूरी तरह ढह गया. भारी बारिश ने विद्यालय के जर्जर ढांचे को जमींदोज कर दिया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है.

गनीमत रही कि यह हादसा स्कूल बंद होने के समय हुआ, अन्यथा भारी जनहानि की आशंका थी. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था.ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था और इसकी खराब स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया था.

इसके बावजूद, मरम्मत या पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसे ग्रामीण प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं. अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूल भवन का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई नियमित हो सके और उन्हें सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिले.यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की जर्जर इमारतों और बुनियादी ढांचे की अनदेखी को उजागर करती है.

भवन के ध्वस्त होने से कक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे अभिभावक और छात्र चिंतित हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण की मांग की है. प्रशासन पर अब बच्चों की शिक्षा को पटरी पर लाने और सुरक्षित स्कूल भवन सुनिश्चित करने का दबाव है.

