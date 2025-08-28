Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में ढह गया एक और स्कूल, तेज बारिश के बाद भरभराकर गिरी दीवारें, जमींदोज हो गई छत

Pratapgarh News: पीपलखूंट के परथीपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय महुडा रेल पृथ्वीपुरा मूसलाधार बारिश में ढहा. जर्जर भवन के ध्वस्त होने से बच्चों की पढ़ाई ठप. ग्रामीणों ने दी थी चेतावनी, फिर भी प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई. स्कूल पुनर्निर्माण की मांग.  

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 28, 2025, 11:21 IST | Updated: Aug 28, 2025, 11:21 IST

Trending Photos

Vaishno Devi Landslide: जोधपुर से वैष्णो देवी गया ग्रुप बोला हम जिंदा है, धोलपुर के तीह बहे, 2 मिले, अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत
6 Photos
Jammu landslide

Vaishno Devi Landslide: जोधपुर से वैष्णो देवी गया ग्रुप बोला हम जिंदा है, धोलपुर के तीह बहे, 2 मिले, अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Nagaur News: कश्मीर में हुआ भूस्खलन राजस्थान को दे गया चोट, नागौर के संदीप की दर्दनाक मौत
6 Photos
Rajasthan news

Nagaur News: कश्मीर में हुआ भूस्खलन राजस्थान को दे गया चोट, नागौर के संदीप की दर्दनाक मौत

राजस्थान के इस किले में छिपे हैं 113 मंदिर, यहां का कण-कण बोलता है भक्ति और शक्ति की कहानी!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान के इस किले में छिपे हैं 113 मंदिर, यहां का कण-कण बोलता है भक्ति और शक्ति की कहानी!

Jodhpur Weather Update: जोधपुर में बारिश का तगड़ा अटैक, सड़कें बनी नदियां! स्कूलों में छुट्टी घोषित
6 Photos
jodhpur weather update

Jodhpur Weather Update: जोधपुर में बारिश का तगड़ा अटैक, सड़कें बनी नदियां! स्कूलों में छुट्टी घोषित

प्रतापगढ़ में ढह गया एक और स्कूल, तेज बारिश के बाद भरभराकर गिरी दीवारें, जमींदोज हो गई छत

Pratapgarh News: पीपलखूंट तहसील के परथीपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय महुडा रेल पृथ्वीपुरा का भवन मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश के कारण पूरी तरह ढह गया. भारी बारिश ने विद्यालय के जर्जर ढांचे को जमींदोज कर दिया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है.

गनीमत रही कि यह हादसा स्कूल बंद होने के समय हुआ, अन्यथा भारी जनहानि की आशंका थी. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था.ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था और इसकी खराब स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया था.

इसके बावजूद, मरम्मत या पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसे ग्रामीण प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं. अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूल भवन का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई नियमित हो सके और उन्हें सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिले.यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की जर्जर इमारतों और बुनियादी ढांचे की अनदेखी को उजागर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भवन के ध्वस्त होने से कक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे अभिभावक और छात्र चिंतित हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण की मांग की है. प्रशासन पर अब बच्चों की शिक्षा को पटरी पर लाने और सुरक्षित स्कूल भवन सुनिश्चित करने का दबाव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news