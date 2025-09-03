Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh: माही नदी हादसा, शिक्षक की तलाश में जुटी SDRF की नाव पलटी

Pratapgarh News: राजस्थान में माही नदी की पुलिया पर कल शाम शिक्षक राजकुमार लबाना बाइक सहित नदी में गिर गए. वहीं, रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ की नाव नदी में पलट गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 03, 2025, 02:27 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 02:27 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च का खाटा, खाकर आ जाएगा मजा
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च का खाटा, खाकर आ जाएगा मजा

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...
8 Photos
alwar news

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया
7 Photos
rajasthan quiz

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया

Pratapgarh: माही नदी हादसा, शिक्षक की तलाश में जुटी SDRF की नाव पलटी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कल देर शाम हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज भी रेस्क्यू अभियान जारी है. कल मुंगाना निवासी शिक्षक राजकुमार लबाना माही नदी की पुलिया पार करते समय असंतुलित होकर बाइक समेत नदी में गिर गया था.

वहीं, तेज बहाव में बह जाने के कारण ग्रामीणों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. सूचना पर प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन शिक्षक का कोई सुराग नहीं लग पाया.

बुधवार को भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से आई एसडीआरएफ की टीम ने डूंगरिया और मुंगाना के बीच माही नदी में सर्च अभियान जारी रखा. इसी दौरान रेस्क्यू अभियान में लगी एसडीआरएफ की नाव अचानक नदी में पलट गई. बताया जा रहा है कि नाव नदी में किसी पत्थर से टकरा गई थी. गनीमत रही कि सभी जवान सुरक्षित बाहर निकल आए, हालांकि नाव में रखा कुछ सामान पानी के तेज बहाव में बह गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षक की तलाश के लिए एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है. घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और माहौल गमगीन बना हुआ है. हादसे को 22 घंटे बीत जाने के बाद भी शिक्षक का शव नहीं मिल सका है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर अक्सर तेज बहाव के दौरान हादसों का खतरा बना रहता है, ऐसे में प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.

मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 3 सितंबर से दुबारा भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 3, 4 और 5 सितम्बर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news