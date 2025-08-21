Pratapgarh News: शिक्षा मंदिर या खंडहर? मैदान व टूटे कमरों में पढ़ाई को मजबूर विद्यार्थी

Rajasthan News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुवाल का जर्जर भवन अब बच्चों की पढ़ाई पर नहीं, बल्कि उनकी जान पर भारी पड़ने लगा है. बीती रात विद्यालय का बरामदा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा. गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, वरना सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संकट में पड़ सकती थी. विद्यालय में कुल 11 कमरे बने हुए हैं, लेकिन आज हालत यह है कि सिर्फ 3 ही किसी तरह उपयोग योग्य बचे हैं. इनमें से भी एक में कार्यालय चलता है. शेष 8 कमरे पूरी तरह खंडहर बन चुके हैं. ऐसे में 310 विद्यार्थी दो जर्जर कमरों और खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. बरसात में बच्चे भीगते हैं और शिक्षकों को भी पढ़ाई कराना चुनौती बन जाता है. स्कूल में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है.

ग्राम पंचायत महुवाल के सरपंच प्रतिनिधि शिवराज निनामा ने बताया कि पंचायत स्तर पर टीनशेड भवन निर्माण की पहल की जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. सीमेंटेड ब्लॉक लगाकर बैठने की व्यवस्था भी जल्द ही की जाएगी. ग्रामीण मुकेश निनामा ने कहा कि गांव के लोग भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं. टीनशेड बनाने के बाद जरूरत की सामग्री ग्रामीण आपसी सहयोग से जुटाएंगे. वहीं, ग्रामीण गौतमलाल ने बताया कि भवन निर्माण के समय 20 वर्ष पहले घटिया सामग्री उपयोग की शिकायत अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. नतीजा आज सामने है कि पूरा भवन खंडहर बन चुका है.

निरीक्षण के लिए पहुंचे सीडीईओ कमलेश तेतरवाल ने स्वीकार किया कि भवन बेहद जर्जर हो चुका है. उन्होंने बताया कि पूरी रिपोर्ट जिला कलेक्टर व उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. बजट स्वीकृत होते ही मरम्मत व नए भवन का निर्माण कराया जाएगा. फिलहाल ग्राम पंचायत, ग्रामीणों व भामाशाहों के सहयोग से टीनशेड की अस्थायी व्यवस्था की जा रही है.

