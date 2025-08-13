Pratapgarh: बदमाशों ने लूटे मेडिकल स्टोर पर रुपये, पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के नकोर गांव में एक मेडिकल स्टोर पर बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े आग लगाने और लूटपाट करने का मामला सामने आया है. इस दौरान मेडिकल स्टोर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, उन्होंने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई. सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आगजनी की इस घटना में मेडिकल स्टोर पर रखी दवाइयां और फर्नीचर जलकर राख हो गया.

शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दिनेश शर्मा ने बताया कि उसका नकोर गांव में मेडिकल स्टोर है. आज गांव के ही पवन गुर्जर और उसके 5-6 साथी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और वहां कार्य कर रही ममता मीना और एक और कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए दुकान में रखे रुपए लूट लिए और पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी. इस दौरान उन्होंने दोनों कर्मचारियों को धमकाया भी.

सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. दिनेश शर्मा का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने दुकान से साढ़े तीन लाख रुपये की नगदी भी लूट ली और फरार हो गए.

सुनील शर्मा ने देवगढ़ थाना पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी पवन गुर्जर और उसके साथियों पर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की शिकायत पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उल्टे उसे ही धमकाया. इसके कारण बदमाशों के हौसले बढ़ते गए. पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आगजनी की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

