Zee Rajasthan
mobile app

Pratapgarh: बदमाशों ने लूटे मेडिकल स्टोर पर रुपये, पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की और फिर लूट कर दुकान में आग लगा दी, जिससे दवाइयां और फर्नीचर जल गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Aug 13, 2025, 16:40 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:40 IST

Trending Photos

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में
8 Photos
Janmashtami 2025

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Pratapgarh: बदमाशों ने लूटे मेडिकल स्टोर पर रुपये, पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के नकोर गांव में एक मेडिकल स्टोर पर बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े आग लगाने और लूटपाट करने का मामला सामने आया है. इस दौरान मेडिकल स्टोर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, उन्होंने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई. सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आगजनी की इस घटना में मेडिकल स्टोर पर रखी दवाइयां और फर्नीचर जलकर राख हो गया.

शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दिनेश शर्मा ने बताया कि उसका नकोर गांव में मेडिकल स्टोर है. आज गांव के ही पवन गुर्जर और उसके 5-6 साथी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और वहां कार्य कर रही ममता मीना और एक और कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए दुकान में रखे रुपए लूट लिए और पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी. इस दौरान उन्होंने दोनों कर्मचारियों को धमकाया भी.

सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. दिनेश शर्मा का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने दुकान से साढ़े तीन लाख रुपये की नगदी भी लूट ली और फरार हो गए.

Trending Now

सुनील शर्मा ने देवगढ़ थाना पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी पवन गुर्जर और उसके साथियों पर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की शिकायत पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उल्टे उसे ही धमकाया. इसके कारण बदमाशों के हौसले बढ़ते गए. पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आगजनी की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news