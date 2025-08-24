Pratapgarh News: कुल्हाड़ी से भाई और पत्नी की हत्या, बेटे-भतीजे पर हमला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में बीते गुरुवार को कुल्हाड़ी से अपने सगे भाई एवं पत्नी की हत्या और बेटे और भतीजे को हमला कर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात की वजह आर्थिक तंगी और परिवार वालों के ताने बताये जा रहे हैं.

धमोतर थाना अधिकारी घीसूलाल ने बताया की 21 अगस्त को थाने पर सूचना मिली थी की बिल्लीखेड़ा गांव में एक महिला एवं एक पुरुष की हत्या हो गई है. इस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो यहां पर ग्रामीणों ने गांव के ही एक व्यक्ति प्रेमचंद मीणा को पकड़ रखा था.

पूछताछ में सामने आया कि प्रेमचंद ने अपने घर में कुल्हाड़ी से पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया उसके बाद वहीं सोए बच्चों पर वार किया जिसमें उसका एक बेटा जख्मी हो गया. जैसे तैसे बच्चे वहां से भाग निकले, उनको ढूंढता हुआ वह अपने भाई मूलचंद के घर पर पहुंचा और उसकी भी हत्या कर दी.

पास में सो रहे अपने भतीजे मनोज पर भी उसने कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया. बाद में ग्रामीणों ने प्रेमचंद को पकड़ लिया था. इस मामले में पूछताछ के बाद आज प्रेमचंद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने बताया कि वह परिवार वालों के तानों से तंग आ गया था. उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी. परिवार के सभी सदस्य पैसा कमाने के लिए उसे ताने मारते थे.

