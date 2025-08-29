Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ पुलिस की MP में तीसरी बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की होटल संपत्ति फ्रीज

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये मूल्य का होटल फ्रीज किया है. 

Published: Aug 29, 2025, 14:14 IST

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई में जिला पुलिस ने मध्यप्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का होटल/लॉज फ्रीज किया है.

यह कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस की तीसरी बड़ी फ्रीजिंग कार्रवाई है, जिसे भारत सरकार की ओर से अधिकृत कंपिटेंट ऑथोरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेट, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया. अरनोद थाना पुलिस ने दिसंबर 2024 में देवल्दी गांव के पास दबिश देकर 11.450 किलो एमडीएमए लिक्विड, 14.770 किलो केमिकल, 4.9 किलो अन्य केमिकल, 2.5 किलो पाउडर व 10 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की थी.

जांच में सामने आया कि आरोपी याकुब खां पुत्र फकीरगुल, जमशेद और साहिल लंबे समय से अफीम, ब्राउन शुगर और स्मैक की तस्करी में लिप्त हैं. आरोपियों के खिलाफ अरनोद थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए.

अनुसंधान में तकनीकी साक्ष्यों और वित्तीय जांच से स्पष्ट हुआ कि आरोपी याकुब खां ने नशे की काली कमाई से जावरा मध्यप्रदेश के हुसैन टेकरी क्षेत्र में 'फातिमा गेस्ट हाउस' नाम से होटल/लॉज खरीदा. यह संपत्ति उसने अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर पंजीकृत करवाई थी.

इस गेस्ट हाउस का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये आंका गया है. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के मार्गदर्शन में तैयार रिपोर्ट को 22 जुलाई 2025 को कंपिटेंट ऑथोरिटी को भेजा गया. आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन 20 अगस्त 2025 को प्राधिकरण ने आदेश को स्थायी कर दिया.

थाना अरनोद प्रभारी हजारीलाल मीणा ने नियमानुसार होटल की संपत्ति पर फ्रीजिंग के बोर्ड लगाकर कार्रवाई पूरी की. अब यह होटल किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय, उपयोग या वित्तीय लेन-देन से बाहर हो गया है. पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को भी सूचित कर दिया है. प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे के नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. तस्करों की चल-अचल संपत्तियों की फ्रीजिंग और जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

