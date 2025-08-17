Zee Rajasthan
mobile app

Pratapgarh: लॉटरी के नाम पर महिला से ठगे लाखों रुपये, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में डेढ़ साल पहले एक महिला से लॉटरी के नाम साढ़े 3 लाख रुपये से ज्यादा ठगी हुई. इस मामले में अब दो आरोपी गिरफ्तार किए गए. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Aug 17, 2025, 16:06 IST | Updated: Aug 17, 2025, 16:06 IST

Trending Photos

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम
7 Photos
IPL 2026

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'
6 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'

धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!
7 Photos
kota news

धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!

Pratapgarh: लॉटरी के नाम पर महिला से ठगे लाखों रुपये, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: लॉटरी के नाम पर प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ डेढ़ साल पहले साढ़े 3 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

साइबर थाना अधिकारी हरिसिंह ने बताया कि डेढ़ साल पहले 8 दिसंबर 2023 को धरियावद की खुन्ता निवासी कलावती पांचाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके पास तीन महीने पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उसके लॉटरी खुली है और उसको अपने आधार कार्ड और फोटो भेजना है.

इस दौरान उससे कोई रुपये नहीं मांगे गए. कुछ समय बाद वापस फोन आया कि उसकी लॉटरी की राशि स्वीकृत हो गई है, जिसकी प्रोसेसिंग फीस उसको जमा करनी होगी. इस पर वह उन लोगों के झांसे में आ गई और अलग-अलग खातों में उसने 3 लाख 53 हजार 999 रुपये जमा करवा दिए.

Trending Now

बाद में उनके वह नंबर बंद आने लगे तो ठगी का एहसास होने पर उसने प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक खातों को फ्रिज करवाया और मोबाइल नंबर और बैंक खातों से हुए ट्रांजैक्शन के आधार पर जांच शुरू की.

इस मामले में लिप्त मध्य प्रदेश के सतना निवासी रामराज पटेल और नरेंद्र कोल को आज गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो सामने आया कि अपने साथियों के कहने पर उन्होंने मोबाइल लेने और बैंक खाता खुलवाने के लिए अपने दस्तावेज दिए थे. और उन्हें बैंक खातों और मोबाइल से यह ठगी की गई. पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news