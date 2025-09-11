Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ पुलिस ने 50 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, कुख्यात तस्कर जमशेद गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ की पुलिस ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स बरामद करते हुए कुख्यात तस्कर जमशेद को गिरफ्तार किया. फिलहाल इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है. 

Published: Sep 11, 2025, 07:27 PM IST

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है. इस मामले में कुख्यात तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाल को गिरफ्तार किया गया है.

इस पर पुलिस ने पहले ही 25000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. मौके से ड्रग्स बनाने के उपकरण केमिकल और एक बाइक भी जप्त की गई है. एजीटीएफ जिला पुलिस की विशेष टीम और पीपलखूंट थाना पुलिस द्वारा यह संयुक्त कार्रवाई की गई.

पुलिस अधीक्षक बीआदित्य ने बताया कि एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएम के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मादक पदार्थ एमडी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्टेट क्राइम ब्रांच से सूचना मिली थी कि पीपलखूंट थाना इलाके बोरी गांव के पास ईश्वर मीणा के मकान में ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री चल रही है.

इस पर एजीटीएफ पीपलखूंट थाना पुलिस और जिला पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंची तो यहां एक झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था. उसके पास कई बर्तन उपकरण पैकिंग के समान और केमिकल रखे हुए थे. पूछताछ में उसने अपना नाम देवल डी निवासी जमशेद उर्फ जम्मू लाल बताया. उसने बताया कि वह मादक पदार्थ एचडी बना रहा था.

इस पर पुलिस ने मौके से 100 ग्राम एचडी 17 किलो 300 ग्राम एचडी पाउडर 70 किलो से अधिक एचडी बनाने का केमिकल दही बिलोने की दो मशीन है, रूम हीटर, बाल्टियां, टपरोल, प्लास्टिक की थैलियां और कुछ बर्तन बरामद किए. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्कर जमशेद को गिरफ्तार कर लिया. जमशेद पर पुलिस ने 25000 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

जमशेदपुर मादक पदार्थ तस्करी सहित पांच अन्य मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. मौके से बरामद किए गए मादक पदार्थ और केमिकल की कीमत 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 साल पहले डेवाल्डी गांव में और हाल ही में सुहागपुर के जंगल वाले इलाके में एचडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें भी जमशेद वांछित चल रहा था.

गौरतलब है कि जमशेद इलाके का कुख्यात तस्कर है और कई राज्यों के तस्करों के साथ उसके संबंध हैं. पुलिस अब जमशेद के तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है.

