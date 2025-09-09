प्रतापगढ़ के युवा दे रहे पंजाब बाढ़ पीड़ितों को राहत, जुटाए 5 लाख रुपये और 500 क्विंटल अनाज

Pratapgarh News: उत्तर भारत में आई भीषण बाढ़ ने पंजाब को गहरे संकट में डाल दिया है. हजारों परिवार बेघर हो गए, खेत-खलिहान तबाह हो गए और अनगिनत लोगों की रोजी-रोटी छिन गई. इस आपदा की घड़ी में जब राज्य और केंद्र सरकारें राहत कार्य कर रही हैं, उसी समय राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले और मध्यप्रदेश सीमा क्षेत्र के युवाओं ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है.

पंजाब में आई बाढ़ और तबाही के मंजर के बीच प्रतापगढ़ जिले के बसाड़ और आसपास के गांवों के युवाओं ने एकजुट होकर बड़ा अभियान चलाया है. सर्व समाज की अपील पर लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और महज कुछ दिनों में लगभग 5 लाख रुपये नगद और 500 क्विंटल अनाज एकत्रित कर लिया गया है. यह सारी सहायता राशि और सामग्री जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सीधे पंजाब के बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी.

इस अभियान की शुरुआत प्रतापगढ़ जिले के बसाड़ गांव से मुस्लिम समाज के युवाओं ने की. वसीम शेख और उमर शेख ने बताया कि महज दो दिन पहले शुरू किए गए इस अभियान को लोगों का जबरदस्त सहयोग मिला. पहले ही 48 घंटों में 3 लाख रुपये नगद एकत्र हो गए. अब अभियान दो दिन और चलाया जाएगा ताकि और अधिक राशि और सामग्री जुटाई जा सके.

इसके बाद मुस्लिम समाज के लगभग 25 से 30 लोग पंजाब जाकर स्थानीय प्रशासन से मिलेंगे और वास्तविक रूप से प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाएंगे. युवाओं ने साफ किया है कि यह मदद किसी एक समाज या धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए होगी जो बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गया है. चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या दुकानदार-सभी को समान रूप से सहायता दी जाएगी.

युवाओं ने गांव-गांव जाकर लोगों से सहयोग की अपील की. प्रतापगढ़, मंदसौर और नीमच जिलों के ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर योगदान दिया. समाज के लोगों का कहना है कि पंजाब के बाढ़ग्रस्त परिवारों की पीड़ा हमारी अपनी है और ऐसे संकट में इंसानियत के नाते हर किसी को आगे आना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गौरतलब है कि हाल ही में आई बाढ़ ने पंजाब के कई जिलों में तबाही मचा दी है. फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हजारों घर ढह गए और मवेशियों की भी भारी मौत हुई है. कई इलाकों से अभी तक पानी पूरी तरह नहीं उतरा है. ऐसे हालात में प्रतापगढ़ और आसपास के युवाओं की यह पहल पीड़ितों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-