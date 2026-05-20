/सलूंबर में प्री-डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा शुरू , 16 केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

Pre D.El.Ed 2026: सलूंबर जिले में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (प्री-डीएलएड 2026) की प्रवेश परीक्षा आज बुधवार को आयोजित की जा रही है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. परीक्षा को लेकर जिले भर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी कैमरों की व्यवस्था और प्रशासनिक अमला तैनात किया गया है.

16 परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में केंद्र अधीक्षक, स्टाफ, सुरक्षा बल और पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. जिला समन्वयक डॉ. मुकेश चौहान ने बताया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, मेटल डिटेक्टर और प्रवेश द्वार पर सख्त चेकिंग की व्यवस्था की गई है. किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि को तुरंत रोका जा सके, इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है.

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7864 अभ्यर्थी दो पारियों में देंगे परीक्षा

जिला समन्वयक डॉ. मुकेश चौहान ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में कुल 7,864 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है. पहली पारी और दूसरी पारी में क्रमशः 3,932-3,932 परीक्षार्थी शामिल होंगे. यह परीक्षा भविष्य में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की बेहतर तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्री-डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य होंगे.



समय पर पहुंचना अनिवार्य, देरी से आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंच जाएं. परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और समन्वयक कार्यालय की ओर से पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी. अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय की पाबंदी रखें और ट्रैफिक या अन्य किसी भी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें.

पहचान पत्र और प्रवेश पत्र साथ लाना जरूरी

परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपना मूल फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और प्रिंटेड प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है. बिना इन दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा की निगरानी और आकस्मिक व्यवस्था

जिला प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया है. ये टीमें अलग-अलग केंद्रों पर अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच करेंगी. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके. पानी, छाया और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया गया है.

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