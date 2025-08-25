खाई में गिरे लेक्चरर को 43 घंटे बाद किया रेस्क्यू, घने जंगल के बीच फंसी हुई थी सांसें

Mount Abu News: सिरोही जिले के माउंट आबू के घने जंगलों में वन भ्रमण के दौरान लापता हुए प्रोफेसर को आखिरकार 42 घंटे बाद सुरक्षित बचा लिया गया. प्रोफेसर अपने साथियों के साथ जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पीछे छूट गए. उनके साथियों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

इसके बाद पुलिस और वन विभाग को सूचित किया गया. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जंगल के विभिन्न हिस्सों में लगातार तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रोफेसर को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

माउंट आबू के घने जंगलों में लापता प्रोफेसर को खोजने के लिए ड्रोन कैमरों और ट्रैकिंग उपकरणों की मदद से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. लगभग 42 घंटे की लगातार खोजबीन के बाद वन विभाग की टीम को शेरगांव की पहाड़ियों में प्रोफेसर दिखाई दिए.

टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, प्रोफेसर को हल्की थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या थी, लेकिन अब उनकी स्थिति स्थिर है. ड्रोन और ट्रैकिंग उपकरणों की मदद से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.

माउंट आबू में लापता हुए लेक्चरर का एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ, जिसमें वे जंगल में रास्ता भटकने और मदद की गुहार लगाते सुनाई दिए. ऑडियो में उन्होंने बताया कि पूरी रात बारिश होने के कारण वे भीग गए हैं और उनके फोन की बैटरी मात्र 30 प्रतिशत बची है. इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. लेक्चरर की तलाश के लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन को तेजी से शुरू किया.

पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि जंगलों में घूमने वाले पर्यटकों को अपनी लोकेशन की जानकारी हमेशा परिजनों के साथ साझा करनी चाहिए और अकेले जाने से बचना चाहिए. माउंट आबू में लापता लेक्चरर की घटना ने जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैकिंग सिस्टम की कमियों को फिर से उजागर किया है. प्रशासन ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जंगल क्षेत्रों में निगरानी को और सख्त किया जाएगा.

