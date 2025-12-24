Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पत्रकारिता अपने स्तर के हिसाब से हो समाज और देश इसी का इंतजार करता है- गुलाबचंद कटारिया

Swarnim Rajasthan: ज़ी राजस्थान चैनल दर्शकों तक खबर पहुंचाने के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करता रहता है. इसी क्रम में उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 24, 2025, 10:57 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:57 PM IST

Trending Photos

माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी अरावली! राजस्थान में चलती थीं बर्फीली हवाएं
8 Photos
Aravalli Mountain

माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी अरावली! राजस्थान में चलती थीं बर्फीली हवाएं

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं राजस्थानी ढोकला, जानें रेसिपी और फायदें
8 Photos
Marwari Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं राजस्थानी ढोकला, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में लाल कपड़ों में नहीं, सफेद कोट में आता है सेंटा, हजारों बच्चों को दी नई जिंदगी
7 Photos
Christmas Special 2025

राजस्थान में लाल कपड़ों में नहीं, सफेद कोट में आता है सेंटा, हजारों बच्चों को दी नई जिंदगी

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

पत्रकारिता अपने स्तर के हिसाब से हो समाज और देश इसी का इंतजार करता है- गुलाबचंद कटारिया

Swarnim Rajasthan: ज़ी राजस्थान चैनल दर्शकों तक खबर पहुंचाने के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करता रहता है. इसी क्रम में उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले का मान बढ़ाने वालों का सम्मान किया गया. साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर दिग्गजों ने चर्चा भी की.

कार्यक्रम में बोलते हुए ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि उदयपुर की झीलों की हर लहर में राजस्थान का गौरव नजर आता है. जिस तरह दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता उसी तरह मीडिया को भी समाज का दर्पण कहा जाता है.

कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की. उन्होंने ज़ी राजस्थान के पहल की तारीफ की और कहा कि पत्रकारिता तो हर आदमी करता है पर पत्रकारिता भी अपने स्तर के हिसाब से हो. समाज और देश इसी का इंतजार करता है. उन्होंने चैनल हेड मनीष शर्मा का नाम लेते हुए उनकी सोच और व्यवहार की तारीफ की.

कार्यक्रम में उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने भी शिरकत की. इस दौरान सांसद रावत ने स्वर्णिम राजस्थान को विकास की चर्चा के लिए बेहतरीन मंच बताया. तो MLA फूल सिंह ने ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम को मनोबल बढ़ाने वाला बताया. वहीं तारा चंद जैन ने समाज के लिया अच्छा काम करने वालों को बधाई दी.

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने ज़ी मीडिया को सामाजिक सरोकार के लिए बधाई दी. साथ ही अवार्ड समारोह के माध्यम से अनसंग हीरोज को समाज के सामने लाने के लिए चैनल और चैनल हेड की प्रशंसा की.

ज़ी राजस्थान के इस सफल कार्यक्रम की सभी ने मुक्तकंठ से सराहना की. इस दौरान जिले के विकास पर भी चर्चा की गई. ज़ी राजस्थान ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि ज़ी हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news