Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महाराणा प्रताप पर बयान के बाद विवाद, गुलाबचंद कटारिया को क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी धमकी

Udaipur threat case: उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को धमकी देने का मामला सामने आया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published: Dec 25, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 04:53 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बस इस योजना में करना होगा आवेदन!
8 Photos
Rajasthan Government Scheme

राजस्थान के मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बस इस योजना में करना होगा आवेदन!

राजस्थान में अगले दो दिन कहर बरपाएगी सर्दी, सीकर में बर्फ जमने जैसे हुए हालात!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अगले दो दिन कहर बरपाएगी सर्दी, सीकर में बर्फ जमने जैसे हुए हालात!

महाराणा प्रताप पर बयान के बाद विवाद, गुलाबचंद कटारिया को क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी धमकी

Udaipur threat case: राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को धमकी देने का मामला सामने आया है. क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को धमकी दी.

दरअसल कुछ दिन पहले राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया महाराणा प्रताप पर एक बयान दिया था. गोगुन्दा में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान गुलाबचंद कटारिया बोले थे. जिसके बाद अब क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने पोस्ट कर गुलाबचंद कटारिया को धमकी दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अभी अपडेट हो रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंUdaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news