Rajasthani Viral Video: वायरल हो गया जस्सी का शो, उदयपुर पुलिस ने बंद किया साउंड, फिर स्टेज छोड़कर दूल्हा-दुल्हन संग नाचे गिल, वीडियो वायरल

Rajasthani Viral Video: सिंगर ने खुद इंस्टाग्राम पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, "पुलिस साड्डी साउंड बंद करा सकदी आ पर रौनक किद्दां बंद कराएगी" 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 17, 2025, 10:50 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 10:50 AM IST

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर में एक शादी समारोह के दौरान पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी (जस्सी गिल) का कार्यक्रम बीच में ही रुक गया. पुलिस ने रात के समय साउंड सिस्टम बंद करा दिया, जिसके बाद जस्सी ने माइक छोड़कर अपनी ओरिजिनल आवाज में गाकर दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और फैंस ने जस्सी की तारीफों के पुल बांधे हैं. सिंगर ने खुद इंस्टाग्राम पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, "पुलिस साड्डी साउंड बंद करा सकदी आ पर रौनक किद्दां बंद कराएगी" (पुलिस हमारा साउंड बंद करवा सकती है, लेकिन रौनक कैसे बंद कराएगी), साथ में हंसने वाले इमोजी जोड़े.

घटना 15 नवंबर की है, जब उदयपुर के एक प्रमुख मैरिज पैलेस में अमीर व्यापारी परिवार की बेटी की शादी हो रही थी. जस्सी को विशेष रूप से बुलाया गया था, और वे स्टेज पर 'गुड़ नालों इश्क मिठा' और 'दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी' जैसे हिट गानों पर परफॉर्म कर रहे थे. सिंगर के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) ने पुष्टि की कि रात करीब 11 बजे पुलिस टीम पहुंची और शोर-शराबे व समय सीमा का हवाला देकर साउंड सिस्टम बंद करा दिया. हालांकि, जस्सी ने हार नहीं मानी. वे स्टेज से नीचे उतर आए और बिना माइक के अपनी मधुर आवाज में गाने लगे. वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन भी थिरकते नजर आए, जबकि मेहमान तालियां बजाकर उनका साथ देते रहे. एक मेहमान ने कहा, "जस्सी जैसे सिंगर ऑटोट्यून पर निर्भर नहीं होते, उनकी आवाज में ही जादू है."

साउंड बंद होने की वजह रात का देर समय बताया जा रहा है, लेकिन जस्सी या उनके करीबियों ने इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की. उल्टे, इस घटना ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई दे दी. इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज पा चुके वीडियो पर फैंस ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक फैन ने लिखा, "पंजाबी किसी से कम नहीं, जस्सी ने बिना म्यूजिक के भी शो चुरा लिया." दूसरे ने कहा, "दूसरे अवॉर्ड जीतते हैं, लेकिन जस्सी हार्ट जीतते हैं." जस्सी, जो 'सुरलीये' और 'कल हो ना हो' जैसे गानों से मशहूर हैं, ने इस मौके को सकारात्मक बनाते हुए कहा कि रौनक कभी बंद नहीं होती.

यह घटना उदयपुर जैसे पर्यटन शहरों में नाइटलाइफ और इवेंट्स पर समयबद्ध नियमों की याद दिलाती है. पुलिस ने कहा कि यह रूटीन कार्रवाई थी, ताकि आसपास के निवासियों को असुविधा न हो. जस्सी का यह अनोखा परफॉर्मेंस अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो पंजाबी म्यूजिक की ताकत को दर्शाता है.

