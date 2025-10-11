Zee Rajasthan
उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ने चार लोगों को जिंदा कुचला

Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसा इतान भयानक था कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Published: Oct 11, 2025, 10:55 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 10:55 PM IST

उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ने चार लोगों को जिंदा कुचला

Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर में शनिवार रात उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर स्थित ऋषभदेव कस्बे में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. भैंस को बचाने के चक्कर में चार वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.

करीब 8 बजे ऋषभदेव कस्बे के मयूर मिल के सामने यह हादसा हुआ. टक्कर इतना भयंकर था कि एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसे में एक टैंकर, ट्रक, बोलेरो और एक कार शामिल थीं. हादसे की सूचना मिलते ही उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर और थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

मिली जानकारी के मुताबिक, हाईवे पर अचानक एक भैंस आ गई. उसे बचाने के लिए बोलेरो चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर ने चार लोगों को कुचल दिया. ट्रेलर ने इस कदर कुचला कि शवों को पहचानना भी मुश्किल हो गया.

अनिल मीणा (30) पुत्र मूलचंद मीणा निवासी भोराई घाटा, ईश्वर मीणा पुत्र धुला मीणा निवासी खेमा डूंगरपुर, जीजा देवी (24) पत्नी जितेंद्र कुमार कटारा निवासी शक्तावतों का गढ़ा, बसंती देवी (54) पत्नी मूलचंद मीणा भोराई घाटा की निवासी थी. घटना में इन चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

ये सभी उदयपुर से अपने किसी परिजन को डॉक्टर को दिखाकर बोलेरो में सवार होकर लौट रहे थे. अजमेर के किशनगढ़ निवासी कैलाश पुत्र गणपतलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें पहले ऋषभदेव अस्पताल लाया गया, इसके बाद हालत बिगड़ने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

