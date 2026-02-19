राजस्थान में BJP नेत्री और वकील का अश्लील वीडियो वायरल, कई बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज

Udaipur News: भाजपा नेत्री की ओर से वकील पर ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट के मामले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. पूरे प्रकरण ने उदयपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक चर्चाओं के बाजार को गर्म कर रखा है. इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने हवा देकर भाजपा को घेरने में जुट गई है. वहीं, चर्चा है कि आने वाले समय में कई नेताओं पर गाज गिर सकती है.

दरअसल भाजपा की महिला नेत्री ने 12 फरवरी को भूपालपुरा थाने में अपने सीनियर अधिवक्ता पर नशीला पदार्थ पिला कर उसके अश्लीलता वीडियो बनाने और उन वीडियो से एआई की मदद से परिचितों के साथ एडिट कर ब्लैकमेल करने कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

कांग्रेस ने भी सवाल किए खड़े

मुकदमा दर्ज होने के तुरतं बाद पुलिस की टीम रात करीब दो बजे आरोपी अधिवक्ता विशाल गुर्जर के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के जवान दरवाजा तोड़ कर जबरन घर के अंदर आए. उन्होंने सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल जब्त किए. यही नहीं परिजनों के साथ भी मारपीट की.

पुलिस की इस कार्रवाई पर परिजनों के साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए है, जहां कांग्रेस पार्टी ने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर पूरे मामले की जांच स्वतंत्रत एजेंसी से करवाने की मांग की है तो वही परिजनों ने जांच अधिकारी को बदलने की भी मांग की.

हाईप्रोफाइल राजनीतिक मामला

इस पूरे घटना क्रम के बाद उदयपुर के साथ पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. वीडियो में कई लोगों नाम शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इसको लेकर अटकलों का बाजार में तेज होता जा रहा है.

हाईप्रोफाइल राजनीतिक मामला होने के कारण पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. पुलिस के अधिकारी आरोपी से जब्त वीडियो को एफएसएल जांच करवाने की बात कह रही है.

इसके बाद ही स्पस्ट हो पाएगा कि वीडियो एआई से बनाया गया है या असली है. चर्चा है कि एफएसएल जांच के बाद वीडियो असली के असली होने की बात सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा, जो कई बड़े नेताओं की राजनीति को प्रभावित कर सकता है.

