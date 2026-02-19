Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में BJP नेत्री और वकील का अश्लील वीडियो वायरल, कई बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज

Udaipur News:  भाजपा नेत्री और वकील अश्लील वीडियो वायरल के मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने में जुट गई है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Feb 19, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 03:37 PM IST

Trending Photos

Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!
7 Photos
jaipur news

Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!

होली से पहले खुशखबरी? PM किसान की अगली किस्त पर बड़ी हलचल, राजस्थान में किसानों की होगी बल्ले-बल्ले!
7 Photos
PM Kisan Yojana

होली से पहले खुशखबरी? PM किसान की अगली किस्त पर बड़ी हलचल, राजस्थान में किसानों की होगी बल्ले-बल्ले!

Photos: आमेर में 30 साल बाद लौटी मावठा झील की रौनक, शुरू हुआ बोटिंग ट्रायल, जयपुर में मिलेगा कश्मीर जैसा अहसास!
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: आमेर में 30 साल बाद लौटी मावठा झील की रौनक, शुरू हुआ बोटिंग ट्रायल, जयपुर में मिलेगा कश्मीर जैसा अहसास!

कोटा की बेटी निशा गुर्जर बीन बॉक्सिंग रिंग की शेरनी, वुशु में जीते मेडल, पढे़ं संघर्ष की दास्तान
7 Photos
kota news

कोटा की बेटी निशा गुर्जर बीन बॉक्सिंग रिंग की शेरनी, वुशु में जीते मेडल, पढे़ं संघर्ष की दास्तान

राजस्थान में BJP नेत्री और वकील का अश्लील वीडियो वायरल, कई बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज

Udaipur News: भाजपा नेत्री की ओर से वकील पर ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट के मामले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. पूरे प्रकरण ने उदयपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक चर्चाओं के बाजार को गर्म कर रखा है. इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने हवा देकर भाजपा को घेरने में जुट गई है. वहीं, चर्चा है कि आने वाले समय में कई नेताओं पर गाज गिर सकती है.

दरअसल भाजपा की महिला नेत्री ने 12 फरवरी को भूपालपुरा थाने में अपने सीनियर अधिवक्ता पर नशीला पदार्थ पिला कर उसके अश्लीलता वीडियो बनाने और उन वीडियो से एआई की मदद से परिचितों के साथ एडिट कर ब्लैकमेल करने कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

कांग्रेस ने भी सवाल किए खड़े

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुकदमा दर्ज होने के तुरतं बाद पुलिस की टीम रात करीब दो बजे आरोपी अधिवक्ता विशाल गुर्जर के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के जवान दरवाजा तोड़ कर जबरन घर के अंदर आए. उन्होंने सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल जब्त किए. यही नहीं परिजनों के साथ भी मारपीट की.

पुलिस की इस कार्रवाई पर परिजनों के साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए है, जहां कांग्रेस पार्टी ने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर पूरे मामले की जांच स्वतंत्रत एजेंसी से करवाने की मांग की है तो वही परिजनों ने जांच अधिकारी को बदलने की भी मांग की.

हाईप्रोफाइल राजनीतिक मामला

इस पूरे घटना क्रम के बाद उदयपुर के साथ पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. वीडियो में कई लोगों नाम शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इसको लेकर अटकलों का बाजार में तेज होता जा रहा है.

हाईप्रोफाइल राजनीतिक मामला होने के कारण पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. पुलिस के अधिकारी आरोपी से जब्त वीडियो को एफएसएल जांच करवाने की बात कह रही है.

इसके बाद ही स्पस्ट हो पाएगा कि वीडियो एआई से बनाया गया है या असली है. चर्चा है कि एफएसएल जांच के बाद वीडियो असली के असली होने की बात सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा, जो कई बड़े नेताओं की राजनीति को प्रभावित कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news