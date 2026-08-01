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आज से उदयपुर दौरे पर भजनलाल शर्मा-दूध तलाई में 'चंदन वन' का शुभारंभ कर करेंगे पौधरोपण, बीड़ा गांव में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 और 2 अगस्त को उदयपुर दौरे पर रहेंगे. वे वन महोत्सव का शुभारंभ, चंदन वन में पौधरोपण, ग्राम विकास चौपाल, नारी शक्ति रैली, एकलिंगजी मंदिर दर्शन, राजसमंद के कार्यक्रम और अधिकारियों की बैठक सहित कई आयोजनों में भाग लेंगे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 01, 2026, 07:20 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 07:20 AM IST
आज से उदयपुर दौरे पर भजनलाल शर्मा-दूध तलाई में 'चंदन वन' का शुभारंभ कर करेंगे पौधरोपण, बीड़ा गांव में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं
Image Credit: Social media

Udaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 और 2 अगस्त को दो दिवसीय उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे वन महोत्सव, ग्राम विकास चौपाल, नारी शक्ति रैली, विभिन्न प्रशासनिक बैठकों और धार्मिक कार्यक्रमों सहित कई महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लेंगे. दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.


दूध तलाई वन परिक्षेत्र में न महोत्सव का शुभारंभ
1 अगस्त शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराह्न 2.50 बजे विशेष विमान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक पहुंचेंगे. यहां से वे सड़क मार्ग से दोपहर 3.30 बजे दूध तलाई वन परिक्षेत्र पहुंचेंगे. यहां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और चंदन वन में पौधरोपण करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे शाम को हेलीकॉप्टर से झाड़ोल तहसील के ग्राम बीड़ा के लिए रवाना होंगे.

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ग्राम विकास चौपाल में करेंगे आमजन से बातचीत
ग्राम बीड़ा पहुंचने पर मुख्यमंत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुनेंगे. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी ग्राम बीड़ा में ही निर्धारित है.

दूसरे दिन नारी शक्ति रैली और वर्चुअल कार्यक्रम
2 अगस्त की सुबह मुख्यमंत्री ग्राम बीड़ा में प्रातः भ्रमण करेंगे. इसके बाद हेलीकॉप्टर से पुनः उदयपुर पहुंचेंगे. उदयपुर में राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आरक्षित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे नारी शक्ति रैली के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे.

एकलिंगजी मंदिर में दर्शन, फिर राजसमंद का दौरा
दोपहर 12.35 बजे मुख्यमंत्री कैलाशपुरी पहुंचकर भगवान एकलिंग जी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वे राजसमंद के लिए रवाना होंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
राजसमंद से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शाम 4 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 4.30 बजे एयरपोर्ट के वीआईपी लॉज में उदयपुर संभाग और सिरोही जिले के जिला कलक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेंगे. बैठक में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

बीड़ा गांव में सुरक्षा के विशेष इंतजाम
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए झाड़ोल तहसील के ग्राम बीड़ा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं. हेलीपैड, ग्राम विकास चौपाल स्थल, मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम स्थल और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. यातायात व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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