उदयपुर गैंगरेप केस का नया अपडेट आया सामने, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

Udaipur Gangrape Case: चलती कार में महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की न्यायिक हिरासत तय की गई है. यह पूरा मामला सुखेर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.

पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में एक आईटी कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. तीनों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया. न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस ने केस से जुड़े अहम सबूत और पीड़िता के बयान कोर्ट के सामने रखे.

घटना 20 दिसंबर की रात की थी. जब शोभागपुरा स्थित एक होटल में कंपनी की ओर से सीईओ के जन्मदिन और नए साल के जश्न को लेकर पार्टी आयोजित की गई थी. पीड़िता रात करीब 9 बजे पार्टी में शामिल हुई थी. पार्टी देर रात तक चली, जहां शराब और डांस का दौर चलता रहा.

पीड़िता के अनुसार, रात करीब डेढ़ बजे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसने घर जाने की इच्छा जताई. इसी दौरान कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित घर पहुंचा देगी. इसके बाद पीड़िता को उसी की कार में बैठाया गया, जिसमें पहले से महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति और कंपनी का सीईओ मौजूद थे.

आरोप है कि रास्ते में एक दुकान पर कार रोकी गई और वहां से स्मोकिंग से जुड़ी सामग्री खरीदी गई. इसके बाद कार में ही पीड़िता को नशे की हालत में ले जाया गया. पीड़िता का कहना है कि उसे पूरी घटना स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन होश आने पर उसने अपने साथ जबरदस्ती महसूस की और विरोध भी किया.

सुबह करीब 5 बजे आरोपियों ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया. बाद में जब पीड़िता पूरी तरह होश में आई तो उसे शरीर और निजी अंगों पर गंभीर चोटों के निशान मिले. इसके बाद उसने कार में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे उसका शक और गहरा हुआ. इन्हीं सबूतों के आधार पर 23 दिसंबर को सुखेर थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच में जुटी है.

