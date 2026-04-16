Rajasthan Murder Case: उदयपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा में कार्यरत एक महिला चिकित्साकर्मी का शव डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर की सीढ़ियों पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई.
Rajasthan Murder Case: राजस्थान के उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब उप स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा में कार्यरत एक महिला चिकित्साकर्मी का शव डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर की सीढ़ियों पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. मृतका की पहचान अनीता मीणा के रूप में हुई है. परिजनों ने कानोड़ सीएचसी के ही डॉक्टर सुरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है.
बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12:15 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर अनीता का शव बरामद किया. मृतका के गले पर चोट के निशान बने हुए हैं. वहीं घटना के बाद डॉक्टर सुरेंद्र बिजारणिया अपने आवास से फरार हो गया था. इसपर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने रात्रि को ही नाकाबंदी करवाई.
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इसके बाद मंगलवाड़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान डॉक्टर को धर दबोचा और हिरासत में ले लिया. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर बिजारणिया ने उन्हें फोन कर सूचना दी थी कि अनीता ने सुसाइड कर लिया है और वह उसका शव उनके घर लेकर आ रहा है. परिजनों ने उसे शव लाने से मना किया और पुलिस को सूचना दी, तो डॉक्टर डर के मारे फरार हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए रात को ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया.
वल्लभनगर डिप्टी राजेंद्र जैन और सीआई हुकुम सिंह की मौजूदगी में टीम ने साक्ष्य जुटाए. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भींडर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. वहीं पुलिस फिलहाल इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए डॉक्टर से पूछताछ के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा.
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