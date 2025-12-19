Rajasthan Crime Files: जब चॉकलेट का लालच देकर भाई ने किया मासूम बहन का रेप, फिर कपड़ा ठूंसकर मार डाला, रोंगटे खड़े कर देगी यह वारदात

Rajasthan Crime Files: उदयपुर की पोक्सो-2 कोर्ट ने इस दिल दहला देने वाले मामले में अपना कठोर फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी कमलेश को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं, मामले में आरोपी के माता-पिता को भी दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा दी गई. हालांकि, सजा से पहले दायर की गई जमानत याचिका के आधार पर उन्हें जमानत मिल गई.

फैसले के बाद कोर्ट परिसर में आरोपी कमलेश ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उसने यह सब अपने माता-पिता को बचाने के लिए स्वीकार किया है और वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा.

‘यह क्रूरतम से भी क्रूर अपराध है’

पोक्सो-2 कोर्ट के जज संजय भटनागर ने फैसला सुनाते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि यह मामला क्रूरतम से भी क्रूर अपराध की श्रेणी में आता है. एक मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद शव के टुकड़े कर दिए गए. अदालत ने कहा कि समाज में ऐसी घिनौनी मानसिकता रखने वालों के लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती.

चॉकलेट का लालच और भरोसे की हत्या

कोर्ट में सामने आए तथ्यों के अनुसार, आरोपी कमलेश ने 8 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाया. घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने बच्ची के शव के 10 टुकड़े किए और उन्हें अलग-अलग थैलियों में भर दिया. सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जिस बच्ची के साथ यह हैवानियत हुई, वह आरोपी को भाई मानती थी और हर रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधती थी.

2023 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला 29 मार्च 2023 का है. बच्ची के पिता ने मावली थाने में बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची दोपहर करीब 4 बजे स्कूल से घर लौटी थी और कपड़े बदलकर ताऊजी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से तलाश शुरू की. 1 अप्रैल 2023 को बच्ची का शव एक खंडहर में बोरे के अंदर मिला. उसी दिन पुलिस ने आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया.

माता-पिता भी बने अपराध में हिस्सेदार

जांच में सामने आया कि घटना के समय आरोपी के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. बाद में जब उन्हें घटना की जानकारी मिली, तो तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. रात करीब 11 बजे शव के टुकड़ों से भरे बोरे को घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में फेंक दिया गया. इस दौरान आरोपी का पिता बाहर निगरानी करता रहा और मां खंडहर के पास खड़ी रही.

306 पेज की चार्जशीट

पुलिस ने इस मामले में 306 पेज की चार्जशीट दाखिल की. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने घटना से पहले कई बार अश्लील फिल्में देखी थीं. चार्जशीट में साफ तौर पर बताया गया कि आरोपी ने पहले दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर शव के टुकड़े किए.

समाज को झकझोर देने वाला मामला

उदयपुर का यह मामला सामने आते ही पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी. एक ऐसा अपराध, जिसमें भरोसा, रिश्ते और मासूमियत, तीनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. कोर्ट का यह फैसला समाज को साफ संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कानून बेहद सख्त है.

