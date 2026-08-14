/उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपति, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव

Udaipur Murder Case: राजस्थान के उदयपुर के पुनावली गांव में लापता हुए वृद्ध दंपति के शव घर में ही एक बड़े संदूक में पड़े मिले. बदमाशों ने दंपति की हत्या कर शवों को प्लास्टिक में पैक किया और उन्हें बड़े संदूक में रखकर फरार हो गए. ग्रामीण और पुलिस वृद्ध दंपति की तलाश कर रहे थे.

घर के अंदर से बदबू आने पर हुआ खुलासा

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आज सुबह जब अचानक घर के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई, तो परिजनों ने घर के कोन-कोन की तलाशी ली. इस दौरान एक बक्से में दंपति का शव मिला. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर सायरा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथवत मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर बुलाया गया. जिन्होंने आवश्यक साक्ष्य जुटाए.

आरोपियों की गिरफ्तार की मांग पर अड़े परिजन और ग्रामीण

परिजन और ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़ गए. उन्होंने संदूक से शव नहीं निकालने दिया. मामला बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन पुनावली गांव पहुंची. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों से लंबी समजाइश कर शांत किया. एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया. उसके बाद लोग शांत हुए और पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया.

12 अगस्त की सुबह से ही लापता थे दंपति

बता दें कि वृद्ध दंपति 12 अगस्त की सुबह से लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी लापता थे. वे घर में अकेले रहते थे और उनका बेटा गुजरात के राजकोट में नौकरी करता है. सुबह जब लहरी लाल पड़ोस के घर पर दूध देने नहीं गए, तो पड़ोसी उनके घर पर गया. घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दंपति गायब थे.

इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी राजकोट में रहने वाले उनके बेटे को दी. तब से ही परिजन, ग्रामीण और पुलिस लापता दंपति की तलाश में जुटे हुए थे. वहीं दंपति की हत्या करने वाले बदमाशों ने उनका मोबाइल दूर फेंक दिया था.

