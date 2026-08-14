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उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपति, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव

Udaipur Murder Case: उदयपुर के पुनावली गांव में 12 अगस्त से लापता वृद्ध दंपति का शव उनके घर में एक संदूक से मिले. घर से बदबू आने पर परिजनों ने तलाश की, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 14, 2026, 09:20 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 09:20 PM IST
उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपति, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव
Image Credit: Udaipur Murder Case

Udaipur Murder Case: राजस्थान के उदयपुर के पुनावली गांव में लापता हुए वृद्ध दंपति के शव घर में ही एक बड़े संदूक में पड़े मिले. बदमाशों ने दंपति की हत्या कर शवों को प्लास्टिक में पैक किया और उन्हें बड़े संदूक में रखकर फरार हो गए. ग्रामीण और पुलिस वृद्ध दंपति की तलाश कर रहे थे.

घर के अंदर से बदबू आने पर हुआ खुलासा

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आज सुबह जब अचानक घर के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई, तो परिजनों ने घर के कोन-कोन की तलाशी ली. इस दौरान एक बक्से में दंपति का शव मिला. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर सायरा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथवत मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर बुलाया गया. जिन्होंने आवश्यक साक्ष्य जुटाए.

आरोपियों की गिरफ्तार की मांग पर अड़े परिजन और ग्रामीण

परिजन और ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़ गए. उन्होंने संदूक से शव नहीं निकालने दिया. मामला बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन पुनावली गांव पहुंची. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों से लंबी समजाइश कर शांत किया. एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया. उसके बाद लोग शांत हुए और पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया.

12 अगस्त की सुबह से ही लापता थे दंपति

बता दें कि वृद्ध दंपति 12 अगस्त की सुबह से लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी लापता थे. वे घर में अकेले रहते थे और उनका बेटा गुजरात के राजकोट में नौकरी करता है. सुबह जब लहरी लाल पड़ोस के घर पर दूध देने नहीं गए, तो पड़ोसी उनके घर पर गया. घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दंपति गायब थे.

इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी राजकोट में रहने वाले उनके बेटे को दी. तब से ही परिजन, ग्रामीण और पुलिस लापता दंपति की तलाश में जुटे हुए थे. वहीं दंपति की हत्या करने वाले बदमाशों ने उनका मोबाइल दूर फेंक दिया था.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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