/उदयपुर में महिला को स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 गोवा से दबोचे, भागते समय टूटे पैर

Rajasthan Crime News: उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कपिल विहार में स्कॉर्पियो से कुचलकर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या के मामले में यशवर्धन चुंडावत, यशपाल सिंह झाला और विशाल शर्मा को पकड़ा है. यशवर्धन और यशपाल को गोवा से, जबकि विशाल शर्मा को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर उनके ठिकानों तक पहुंचकर कार्रवाई की गई. मामले में अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है.

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया था. इसके बाद पुलिस टीम ने अहम सुराग जुटाए और आरोपियों तक पहुंची. कार्रवाई के दौरान यशवर्धन चुंडावत और यशपाल सिंह झाला ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की. इसी दौरान अंबाघाटी में गिरने से दोनों के पैर में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ने दोनों को घायल हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया गया.

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बदला लेने के लिए किया था हमला

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरी घटना से पहले विवाद की शुरुआत तोड़फोड़ और हमले से हुई थी. शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सवीना कृषि मंडी स्थित कार रेंटल ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी. इसके अलावा बेड़वास में भी एक व्यक्ति के घर पर हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब इन घटनाओं को कपिल विहार में हुई वारदात से जोड़कर देख रही है.

दिव्यराज सिंह के घर पर बोला हमला

पुलिस के अनुसार, अपने यहां हुई तोड़फोड़ का बदला लेने के लिए आरोपियों ने 7 अगस्त की शाम कपिल विहार में दिव्यराज सिंह के घर पर हमला किया था. इस दौरान घर में विवाद और हंगामा हुआ. इसी बीच दिव्यराज सिंह की मां उर्मिला कंवर घर से बाहर आईं. तभी वह स्कॉर्पियो की चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं.

स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौत

हादसे में उर्मिला कंवर को गंभीर चोटें आईं. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. मामले में पुलिस ने इसे हत्या के प्रकरण के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की थी. अब तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है. अब पुलिस उनसे वारदात को लेकर विस्तार से पूछताछ करेगी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर वारदात से जुड़ी दूसरी कड़ियां सामने आने की उम्मीद है. पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस घटनाक्रम की सही तस्वीर सामने लाने और सभी आरोपियों तक पहुंचने पर है.