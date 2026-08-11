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उदयपुर में महिला को स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 गोवा से दबोचे, भागते समय टूटे पैर

Rajasthan News: उदयपुर के कपिल विहार में स्कॉर्पियो से कुचलकर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यशवर्धन चुंडावत और यशपाल सिंह झाला को गोवा, जबकि विशाल शर्मा को उदयपुर से पकड़ा गया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 11, 2026, 07:40 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 07:40 PM IST
उदयपुर में महिला को स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 गोवा से दबोचे, भागते समय टूटे पैर
Image Credit: उदयपुर के कपिल विहार में स्कॉर्पियो से कुचलकर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Rajasthan Crime News: उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कपिल विहार में स्कॉर्पियो से कुचलकर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या के मामले में यशवर्धन चुंडावत, यशपाल सिंह झाला और विशाल शर्मा को पकड़ा है. यशवर्धन और यशपाल को गोवा से, जबकि विशाल शर्मा को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर उनके ठिकानों तक पहुंचकर कार्रवाई की गई. मामले में अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है.

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया था. इसके बाद पुलिस टीम ने अहम सुराग जुटाए और आरोपियों तक पहुंची. कार्रवाई के दौरान यशवर्धन चुंडावत और यशपाल सिंह झाला ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की. इसी दौरान अंबाघाटी में गिरने से दोनों के पैर में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ने दोनों को घायल हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया गया.

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बदला लेने के लिए किया था हमला
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरी घटना से पहले विवाद की शुरुआत तोड़फोड़ और हमले से हुई थी. शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सवीना कृषि मंडी स्थित कार रेंटल ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी. इसके अलावा बेड़वास में भी एक व्यक्ति के घर पर हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब इन घटनाओं को कपिल विहार में हुई वारदात से जोड़कर देख रही है.

दिव्यराज सिंह के घर पर बोला हमला
पुलिस के अनुसार, अपने यहां हुई तोड़फोड़ का बदला लेने के लिए आरोपियों ने 7 अगस्त की शाम कपिल विहार में दिव्यराज सिंह के घर पर हमला किया था. इस दौरान घर में विवाद और हंगामा हुआ. इसी बीच दिव्यराज सिंह की मां उर्मिला कंवर घर से बाहर आईं. तभी वह स्कॉर्पियो की चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं.

स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौत
हादसे में उर्मिला कंवर को गंभीर चोटें आईं. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. मामले में पुलिस ने इसे हत्या के प्रकरण के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की थी. अब तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है. अब पुलिस उनसे वारदात को लेकर विस्तार से पूछताछ करेगी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर वारदात से जुड़ी दूसरी कड़ियां सामने आने की उम्मीद है. पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस घटनाक्रम की सही तस्वीर सामने लाने और सभी आरोपियों तक पहुंचने पर है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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