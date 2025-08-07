पैसे नहीं थे तो मांस देने से किया मना, फिर जो हुआ उससे दहल गया पूरा उदयपुर!

Udaipur Crime News: राजस्थान के उदयपुर से रूह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है. जहां के सायरा थाना क्षेत्र में बीती रात नॉनवेज दुकान मालिक की 4 बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि नॉनवेज की दुकान पर 4 लोग नॉनवेज लेने के आए थे. लेकिन आरोपियों के पास पैसे पूरे नहीं होने के कारण दुकानदार ने नॉनवेज देने से मना कर दिया. इस बात पर आपस में बहस हो गई. बदमाशों ने मिलकर दुकान मालिक नानूराम खटीक को बुरी तरह मारा और उसके गला दबा दिया. जिसके कारण वह दुकानदार बेसुध हो गया.

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

घटना के बाद परिवार के लोग मृतक को पहले सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन उसे निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है.

बाइक से आए थे आरोपी

मृतक दुकानदार के बेटे विनोद खटीक ने बताया कि उनके घर के बाहर ही उनकी एक नॉनवेज की दुकान है. जहां पर 4 बदमाशों ने उसके पिता के साथ बुरी तरह से पिटाई की. मारपीट करने के बाद चारों बदमाश बाइक से फरार हो गए.

Trending Now

बीते महीने अजमेर में भी हुई थी ऐसी ही घटना

आपको बता दें कि बीती 15 जुलाई को भी राजस्थान के अजमेर जिले में भी ऐसी ही एक घटना देखने को मिली थी. जहां पर मीट के रेट को लेकर दो गुट के लोगों में झगड़ा हो गया था. छोटा सा यह झगड़ा इकना बढ़ गया था कि यह एक खूनी संघर्ष बन गया था. दरअसल, विवाद के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था.

दुकानदार समेत 2 की मौत

मीट की दुकान पर हुई चाकूबाजी की इस घटना में मीट शॉप के मालिक और उसके रिश्तेदार की मौत हो गई थी. तो वहीं कई अन्य लोग भी इस घटना में घायल हुए थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और आगे की कार्रवाई कर स्थिति को कंट्रोल किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-