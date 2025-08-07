Zee Rajasthan
पैसे नहीं थे तो मांस देने से किया मना, फिर जो हुआ उससे दहल गया पूरा उदयपुर!

Rajasthan Crime News: राजस्थान के उदयपुर से रुह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है. जहां पर एक नॉनवेज दुकान मालिक को चार बदमाशों ने बुरी तरह पीटकर जान से मार डाला. घटना की खबर सुनते ही पूरे उदयपुर में सनसनी फैल गई है. 

Published: Aug 07, 2025, 13:08 IST

पैसे नहीं थे तो मांस देने से किया मना, फिर जो हुआ उससे दहल गया पूरा उदयपुर!

Udaipur Crime News: राजस्थान के उदयपुर से रूह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है. जहां के सायरा थाना क्षेत्र में बीती रात नॉनवेज दुकान मालिक की 4 बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि नॉनवेज की दुकान पर 4 लोग नॉनवेज लेने के आए थे. लेकिन आरोपियों के पास पैसे पूरे नहीं होने के कारण दुकानदार ने नॉनवेज देने से मना कर दिया. इस बात पर आपस में बहस हो गई. बदमाशों ने मिलकर दुकान मालिक नानूराम खटीक को बुरी तरह मारा और उसके गला दबा दिया. जिसके कारण वह दुकानदार बेसुध हो गया.

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित
घटना के बाद परिवार के लोग मृतक को पहले सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन उसे निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है.

बाइक से आए थे आरोपी
मृतक दुकानदार के बेटे विनोद खटीक ने बताया कि उनके घर के बाहर ही उनकी एक नॉनवेज की दुकान है. जहां पर 4 बदमाशों ने उसके पिता के साथ बुरी तरह से पिटाई की. मारपीट करने के बाद चारों बदमाश बाइक से फरार हो गए.

बीते महीने अजमेर में भी हुई थी ऐसी ही घटना
आपको बता दें कि बीती 15 जुलाई को भी राजस्थान के अजमेर जिले में भी ऐसी ही एक घटना देखने को मिली थी. जहां पर मीट के रेट को लेकर दो गुट के लोगों में झगड़ा हो गया था. छोटा सा यह झगड़ा इकना बढ़ गया था कि यह एक खूनी संघर्ष बन गया था. दरअसल, विवाद के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था.

दुकानदार समेत 2 की मौत
मीट की दुकान पर हुई चाकूबाजी की इस घटना में मीट शॉप के मालिक और उसके रिश्तेदार की मौत हो गई थी. तो वहीं कई अन्य लोग भी इस घटना में घायल हुए थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और आगे की कार्रवाई कर स्थिति को कंट्रोल किया था.

