चलती कार में गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी समेत महिला गिरफ्तार, पुलिस के हाथ लगे इस सबूत ने खोले सारे राज

Udaipur Gangrape Case Update: उदयपुर में IT कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप के मामले में पुलिस जांच जल्दी से निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस पहले ही कंपनी के CEO जयेश प्रकाश सिसोदिया, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति गौरव को गिरफ्तार कर चुकी है. तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, केस में कार में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग ने जांच में अहम कड़ी का काम किया. बता दें कि डैशकैम में रिकॉर्ड हुई आवाजों और बातचीत से उस रात की गतिविधियों की पुष्टि होती है. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों की भूमिका तय करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है.

आपको बता दें कि घटना 20 दिसंबर की रात को घटित हुई है थी. उस दिन शोभागपुरा स्थित एक होटल में कंपनी की तरफ से CEO के जन्मदिन और न्यू ईयर को लेकर पार्टी रखी गई थी. पीड़िता के अनुसार, वह रात करीब 9 बजे होटल पहुंची थी. पार्टी देर रात तक चली, जिसके अंदर शराब और डांस लगातार किया जा रहा था. लेकिन रात करीब 1:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपने साथियों से घर जाने की इच्छा जताई.

जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के कारण अपने घर जाने की बात कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पता चला तो उसने भरोसा दिलाया कि वह पीड़िता को सुरक्षित घर पहुंचा देगी. जिसके बाद पीड़िता को उसकी ही कार में बैठाया गया. कार में पहले सी ही महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति गौरव और कंपनी का सीईओ मौजूद थे. आरोप है कि तीनों ने रास्ते में एक दुकान पर कार रोकी, जहां से उनके द्वारा स्मोकिंग से जुड़ी सामग्री खरीदी गई. जिसके बाद कार के भीतर पीड़िता को नशे की हालत में लाया गया, जिससे वह वहां पर सामान्य स्थिति में नहीं रही.

पीड़िता ने बताया कि उसे पूरी घटना स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन जब बीच-बीच में होश आया तो उसे खुद के साथ जबरदस्ती महसूस हुई. जिसका उसने विरोध भी किया, लेकिन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी. यह सिलसिला देर रात से लेकर सुबह करीब 5 बजे तक चला. सुबह 5 बजे के बाद आरोपियों ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया.

लेकिन, जब पीड़िता पूरी तरह अपने होश में आई तो उसे शरीर पर चोटों के निशान के साथ तेज दर्द का एहसास हुआ. यहां तक कि उसके निजी अंगों पर भी गंभीर चोट के निशान थे. इतना ही नहीं उसके कान की एक बाली, मोजे और अंतर्वस्त्र तक गायब मिले. इसके बाद पीड़िता ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पूरी रात के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की. इस बीच उसे याद आया कि उसकी कार में डैशकैम लगा हुआ है. डैशकैम की रिकॉर्डिंग खंगालने पर कुछ ऐसी आवाजें और बातचीत सामने आईं, जिससे उसका शक और गहरा हो गया. इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को आधार बनाकर पीड़िता ने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जांच की जिम्मेदारी एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी. मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर चोटों की पुष्टि हुई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि पीड़िता को नशे में लाने के लिए किसी विशेष पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था या नहीं. फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में हैं.

