IT कंपनी ने सोशल मीडिया से मिटाया नाम, उदयपुर चलती कार गैंगरेप केस में नए चौंकाने वाले खुलासे

Rajasthan Crime News: उदयपुर गैंगरेप मामले में आईटी कंपनी के सीईओ सहित आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार हैं और 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं. कंपनी ने सोशल मीडिया से अपनी जानकारी हटाई. डैशकैम रिकॉर्डिंग से मामले का खुलासा हुआ, पुलिस साक्ष्य जुटा रही है.
Udaipur Crime News: उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में चलती कार में महिला के साथ जिस आईटी कम्पनी के सीईओ और अन्य अधिकारियों ने दुष्कर्म किया था. उस कम्पनी ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म से अपनी जानकारी को हटा दिया है. पुलिस गैंगरेप के मामले में आरोपी पति-पत्नी के साथ कम्पनी सीईओ को गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर है. इस दौरान पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई ठोस सबूत हाथ लगने की जानकारी सामने आ रही है. साथ ही पुलिस की टीम उस रास्ते को भी ट्रेस आउट कर रही है जहां से घटना वाली रात कार गुजरी थी.
इसके साथ ही आरोपियों ने जहां से नशीले पदार्थ की खरीदारी की उन दुकान संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है. हालांकि पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं. लेकिन सूत्रों की माने तो जिस कार में वारदात को अंजाम दिया गया था उसके अंदर लगे वेब कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हुई है. जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है. आईटी कंपनी के विदेश में भी कहीं ऑफिस होने की जानकारी सामना आई है. कंपनी दावा करती थी कि उसके यहां काम करने वाली महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है. उसने 5 में से 4.7 रेटिंग दी हुई थी. हालांकि इसके बाद में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी से जुड़ी जानकारी को हटा दिया गया है.
बता दें कि घटना 20 दिसंबर की रात की है, जब उस दिन शोभागपुरा स्थित एक होटल में कंपनी की तरफ से CEO के जन्मदिन और न्यू ईयर की पार्टी का आयोजन किया गया था.पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वह रात लगभग 9 बजे होटल पहुंची थी. पार्टी के अंदर लगातार डांस और शराब का सेवन किया जा रहा था. इसी दौरान रात लगभग 1:30 बजे के आसपास उसे अपनी तबीयत बिगड़ने का एहसास हुआ तो पीड़िता ने घर जाने की बात कही.
जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने की बात सुन कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पता चला तो उसने साथियों को भरोसा दिलाया था वह पीड़िता को उसके घर तक सावधानी और सुरक्षा से पहुंचा देगी. लेकिन जब हेड ने उसे कार में बैठाया तो उसके अंदर पहले से ही हेड का पति और कंपनी का CEO बैठा था. जिसके बाद रास्ते में तीनों ने रास्ते से नशा खरीदने के बाद उसे नशे की हालत में कार के अंदर उसके साथ कुकर्म किया गया.
हालांकि पीड़िता को नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती महसूस हो रही थी, जिसका उसने विरोध भी किया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसकी बात को नहीं माना. जिसके बाद सुबह 5 बजे तीनों ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर चले गए. सुबह जब पीड़िता को होश आया तो उसे शरीर और गुप्तांग पर लगी चोटों के साथ दर्द का अनुभव हुआ. जिसके बाद पीड़िता को उसके साथ हुई घटना का अंदाजा लगा.
पूरे घटनाक्रम का खुलासा कार में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग से हुआ. जिसे आधार बनाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है.
