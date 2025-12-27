Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

IT कंपनी ने सोशल मीडिया से मिटाया नाम, उदयपुर चलती कार गैंगरेप केस में नए चौंकाने वाले खुलासे

Rajasthan Crime News: उदयपुर गैंगरेप मामले में आईटी कंपनी के सीईओ सहित आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार हैं और 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं. कंपनी ने सोशल मीडिया से अपनी जानकारी हटाई. डैशकैम रिकॉर्डिंग से मामले का खुलासा हुआ, पुलिस साक्ष्य जुटा रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published: Dec 27, 2025, 07:33 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Marwadi chicken tandoori

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विवाद, IAS-IPS के लग्जरी फ्लैट्स सस्ते, AIS रेजीडेंसी पर बड़ा सवाल
7 Photos
Rajasthan Housing Board controversy

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विवाद, IAS-IPS के लग्जरी फ्लैट्स सस्ते, AIS रेजीडेंसी पर बड़ा सवाल

राजस्थान में सर्दी का सितम, कोहरे-कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का सितम, कोहरे-कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! जानें मौसम का ताजा अपडेट

कांग्रेस का विशाल अरावली विरोध! सीकर से लेकर डूंगरपुर में शुरू हुआ जन जागरण और पैदल मार्च
6 Photos
RajasthaN news

कांग्रेस का विशाल अरावली विरोध! सीकर से लेकर डूंगरपुर में शुरू हुआ जन जागरण और पैदल मार्च

IT कंपनी ने सोशल मीडिया से मिटाया नाम, उदयपुर चलती कार गैंगरेप केस में नए चौंकाने वाले खुलासे

Udaipur Crime News: उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में चलती कार में महिला के साथ जिस आईटी कम्पनी के सीईओ और अन्य अधिकारियों ने दुष्कर्म किया था. उस कम्पनी ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म से अपनी जानकारी को हटा दिया है. पुलिस गैंगरेप के मामले में आरोपी पति-पत्नी के साथ कम्पनी सीईओ को गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर है. इस दौरान पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई ठोस सबूत हाथ लगने की जानकारी सामने आ रही है. साथ ही पुलिस की टीम उस रास्ते को भी ट्रेस आउट कर रही है जहां से घटना वाली रात कार गुजरी थी.

इसके साथ ही आरोपियों ने जहां से नशीले पदार्थ की खरीदारी की उन दुकान संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है. हालांकि पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं. लेकिन सूत्रों की माने तो जिस कार में वारदात को अंजाम दिया गया था उसके अंदर लगे वेब कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हुई है. जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है. आईटी कंपनी के विदेश में भी कहीं ऑफिस होने की जानकारी सामना आई है. कंपनी दावा करती थी कि उसके यहां काम करने वाली महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है. उसने 5 में से 4.7 रेटिंग दी हुई थी. हालांकि इसके बाद में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी से जुड़ी जानकारी को हटा दिया गया है.

बता दें कि घटना 20 दिसंबर की रात की है, जब उस दिन शोभागपुरा स्थित एक होटल में कंपनी की तरफ से CEO के जन्मदिन और न्यू ईयर की पार्टी का आयोजन किया गया था.पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वह रात लगभग 9 बजे होटल पहुंची थी. पार्टी के अंदर लगातार डांस और शराब का सेवन किया जा रहा था. इसी दौरान रात लगभग 1:30 बजे के आसपास उसे अपनी तबीयत बिगड़ने का एहसास हुआ तो पीड़िता ने घर जाने की बात कही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने की बात सुन कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पता चला तो उसने साथियों को भरोसा दिलाया था वह पीड़िता को उसके घर तक सावधानी और सुरक्षा से पहुंचा देगी. लेकिन जब हेड ने उसे कार में बैठाया तो उसके अंदर पहले से ही हेड का पति और कंपनी का CEO बैठा था. जिसके बाद रास्ते में तीनों ने रास्ते से नशा खरीदने के बाद उसे नशे की हालत में कार के अंदर उसके साथ कुकर्म किया गया.

हालांकि पीड़िता को नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती महसूस हो रही थी, जिसका उसने विरोध भी किया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसकी बात को नहीं माना. जिसके बाद सुबह 5 बजे तीनों ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर चले गए. सुबह जब पीड़िता को होश आया तो उसे शरीर और गुप्तांग पर लगी चोटों के साथ दर्द का अनुभव हुआ. जिसके बाद पीड़िता को उसके साथ हुई घटना का अंदाजा लगा.

पूरे घटनाक्रम का खुलासा कार में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग से हुआ. जिसे आधार बनाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news