Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, जेसीबी की मदद से निकाले गए सबूत

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र पुलिस और एनसीबी गुजरात के साथ मिलकर एसपी बी आदित्य के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पुलिस ने नशे की फैक्ट्री लगाने के उपकरण जब्त किए हैं, अलग-अलग स्थानो पर जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए उपकरणों को जप्त करने के लिए 6 थानो की पुलिस दिन भर सक्रिय रही. इस मामले में आरोपी तस्कर हथुनिया निवासी सिद्दीक मेव को गिरफ्तार किया गया है.

क्या बोले पुलिस अधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि 15 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने रायगढ़ जिले में एक केमिकल फैक्ट्री से अवैध रूप से केमिकल की सप्लाई करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 47 किलो अवैध केमिकल बरामद किया था. यह केमिकल मादक पदार्थ एमडी बनाने में प्रयुक्त होता था. पूछताछ में सामने आया कि यह केमिकल प्रतापगढ़ के हथुनिया में सप्लाई किया जा रहा था. हथुनिया निवासी सिद्दीक मेव इसका मुख्य सूत्रधार है.

कुछ दिन पहले बाड़मेर में भी पकड़ी गई थी फैक्ट्री

इसी तरह प्रदेश के बाड़मेर में कुछ दिनों पहले पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री में महाराष्ट्र निवासी बिरजू के साथ सिद्धीक मेव की लिप्तता पाई गई थी. तभी से पुलिस उनकी तलाश में थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुजरात की टीम भी एक मामले में सिद्धीक की तलाश में थी.

जेसीबी की मदद से निकाले गए उपकरण

दरअसल, नशे के कारोबार में लिप्त महाराष्ट्र निवासी बिरजू कुछ समय से हथुनिया में रह रहा था और सिद्धीक मेव के साथ मिलकर मादक पदार्थ एमडी बनाने की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में था. इसके सेटअप के लिए उन्होंने कई उपकरण और केमिकल मंगवा लिए थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर इन्होंने सुनसान इलाकों में अलग-अलग स्थान पर गड्ढे खोदकर यह उपकरण छिपा दिए थे. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सिद्दीक मेव को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेह पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला कर बड़ी मात्रा में नशे की फैक्ट्री लगाने के उपकरण जब्त किये. सुनसान इलाकों में जेसीबी के माध्यम से खुदाई करवा कर यह उपकरण निकाले गए. पुलिस अब इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

