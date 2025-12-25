उदयपुर में चलती कार में गैंगरेप, CEO समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, डैशकैम से हुआ सनसनीखेज खुलासा

Udaipur Crime News: उदयपुर में आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के सीईओ जयेश, सह आरोपी गौरव और उसकी पत्नी शिल्पा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कार में लगे वेबकैम में रिकॉर्ड हुई आवाज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. यह घटना 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है, जबकि पीड़िता ने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पीड़िता के अनुसार, 20 दिसंबर को कंपनी की ओर से सीईओ के जन्मदिन और न्यू ईयर को लेकर एक पार्टी आयोजित की गई थी. वह रात करीब 9 बजे होटल पहुंची, जहां कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे. पार्टी देर रात तक चली और सभी लोग डांस और ड्रिंक कर रहे थे. रात करीब डेढ़ बजे पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी तो कुछ लोगों ने उसे घर छोड़ने की बात कही. इसी दौरान महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगी.

रात करीब 1.45 बजे पीड़िता को उसकी ही कार में घर छोड़ने के लिए निकला गया. कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी का सीईओ मौजूद था. आरोप है कि रास्ते में एक दुकान से नशीला पदार्थ खरीदा गया और उसे पिला दिया गया, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई. इसके बाद चलती कार में तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि सीईओ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था. वह बार-बार विरोध करती रही. सुबह करीब 5 बजे तीनों उसे घर छोड़कर चले गए. पूरी तरह होश में आने पर पीड़िता के होश उड़ गए. उसके शरीर पर चोट के निशान थे, निजी अंगों पर गंभीर घाव थे और तेज दर्द हो रहा था. इसके अलावा उसके कान की बाली, मोजे और अंतर्वस्त्र भी गायब थे.

इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर कार में लगे डैशकैम की जांच की. डैशकैम में आरोपियों की आवाजें रिकॉर्ड मिलीं, जिससे घटना की पुष्टि हुई. इसी आधार पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच की जिम्मेदारी एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है.

