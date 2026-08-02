Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

Rajasthan News: उदयपुर के वल्लभनगर में बुजुर्ग महिला और उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने जयमीन दवे उर्फ बन्टी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने धर्म का बेटा बनकर भरोसा जीता और संपत्ति विवाद व लूट के इरादे से वारदात की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 02, 2026, 07:11 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 07:11 PM IST
उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश
Image Credit: उदयपुर के वल्लभनगर में बुजुर्ग महिला और उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार.

Rajasthan Crime News: उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में बुजुर्ग महिला और उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला से नजदीकियां बढ़ाकर उसका भरोसा जीता और खुद को उसका धर्म का बेटा बताया. बाद में संपत्ति का वारिस बनाने से इनकार करने पर उसने कथित तौर पर लूट के इरादे से मां-बेटी की हत्या कर दी.

घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला, अंदर मिली मां-बेटी की लाश
पुलिस के अनुसार 1 अगस्त 2026 को मुंडोल गांव निवासी नानालाल ने लूंगा बाई के घर को लेकर सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9 बजे घर का गेट बाहर से बंद था. आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद पास के मकान से देखने पर लूंगा बाई चारपाई पर पड़ी दिखाई दी और नीचे खून फैला हुआ था. मौके पर पहुंचकर जब गेट खोला गया तो लूंगा बाई की बेटी अमरी बाई का शव दरवाजे के पास और लूंगा बाई का शव चारपाई पर मिला. शुरुआती जांच में सामने आया कि लूंगा बाई के पहने हुए जेवर भी गायब थे. इसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

धारदार हथियार से किए गए थे वार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम तुरंत सक्रिय हुई. वल्लभनगर थाना पुलिस सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान मिले थे. जांच के लिए एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और मोबाइल अनुसंधान टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके अलावा साइबर टीम और डीएसटी टीम को भी जांच में लगाया गया.

जांच में सामने आया आरोपी का कनेक्शन
पुलिस ने तकनीकी जांच, आसपास के लोगों से पूछताछ और मिले सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई. पुलिस के अनुसार आरोपी जयमीन दवे उर्फ बन्टी वारदात के बाद फरार हो गया था, लेकिन वह लगातार आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ले रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद भी मामले में न्याय की मांग करने का दिखावा कर रहा था.

धर्म का बेटा बनकर जीता था बुजुर्ग महिला का भरोसा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब एक साल पहले 75 वर्षीय लूंगा बाई से संपर्क बढ़ाया था. धीरे-धीरे उसने महिला का विश्वास जीत लिया और खुद को उसका धर्म का बेटा बताया. पुलिस का कहना है कि लूंगा बाई के पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था. आरोपी को उम्मीद थी कि भविष्य में वह महिला की संपत्ति का वारिस बन जाएगा. लेकिन जब लूंगा बाई ने उसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई.

कर्ज में फंसा था आरोपी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था. पुलिस के अनुसार उसने कई लोगों और बैंकों से कर्ज ले रखा था, जिसे वह समय पर चुका नहीं पा रहा था. बढ़ते आर्थिक दबाव के चलते उसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का आरोप है कि आरोपी रात के समय लूंगा बाई के घर पहुंचा और धारदार हथियार से दोनों मां-बेटी की हत्या कर दी. इसके बाद वह महिला के जेवर लेकर फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में जयमीन उर्फ बन्टी दवे (37) निवासी वल्लभनगर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूटे गए जेवरों की बरामदगी के प्रयास कर रही है. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोगों को किसी भी व्यक्ति पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा नहीं करना चाहिए. अपनी संपत्ति और निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाजूवाला बॉर्डर पर चला ऑपरेशन शॉक वेव, सरहद पार तस्करों की साजिश नाकाम, करोड़ों की हेरोइन बरामद

राजस्थान में बदलेगा मानसून का मिजाज,3 अगस्त से ट्रफ लाइन होगी शिफ्ट, जानिए आपके शहर में कैसी रहेगी बारिश

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बूंदी में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश, मुस्कुराए किसान

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में तेज हवा और बारिश की चेतावनी

Pratapgarh: बेटे के घर में मां ने ही कराई लाखों की चोरी, भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

राजस्थान के इन जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी जारी

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

ब्यावर में मंदिर पर गिरी जोरदार बिजली, क्षतिग्रस्त हुआ गुंबद, मोर की दर्दनाक मौत

राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

सोते हुए मां-बेटे के कमरे के बाहर चोरों ने पहले लगाई कुंडी, फिर उड़ा दिए करीब 7 लाख के गहने और नकदी

राजस्थान में बिगड़ा मौसम, इन जिलों में बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट

102 डिग्री बुखार में भी बॉक्सर अरुंधति ने नहीं मानी हार, गोल्ड मेडल से सजा दिया राजस्थान का ताज

दौसा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टकराई कार, 14 साल की बच्ची की मौत, 9 घायल

टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ी खबर, चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस हुई एक्टिव, बनाया खास प्लान

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा धमाका! तेज रफ्तार हाईवे पर पलटा खतरनाक केमिकल कंटेनर, मची अफरातफरी

राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज

56 दिन बाद खत्म हुआ बाड़मेर का बड़ा आंदोलन! मंत्री के.के. विश्नोई ने जूस पिलाकर तुड़वाया धरना

Gold Silver Price: राजस्थान में 2 अगस्त को धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन शहरों को भिगोने की फिराक में है मौसम, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

जोधपुर में फूटा गहलोत का गुस्सा, बोतल में गंदा पानी दिखाकर सरकार पर बोला बड़ा हमला

झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan News
Udaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश
2
3
4
5