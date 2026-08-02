/उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

Rajasthan Crime News: उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में बुजुर्ग महिला और उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला से नजदीकियां बढ़ाकर उसका भरोसा जीता और खुद को उसका धर्म का बेटा बताया. बाद में संपत्ति का वारिस बनाने से इनकार करने पर उसने कथित तौर पर लूट के इरादे से मां-बेटी की हत्या कर दी.

घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला, अंदर मिली मां-बेटी की लाश

पुलिस के अनुसार 1 अगस्त 2026 को मुंडोल गांव निवासी नानालाल ने लूंगा बाई के घर को लेकर सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9 बजे घर का गेट बाहर से बंद था. आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद पास के मकान से देखने पर लूंगा बाई चारपाई पर पड़ी दिखाई दी और नीचे खून फैला हुआ था. मौके पर पहुंचकर जब गेट खोला गया तो लूंगा बाई की बेटी अमरी बाई का शव दरवाजे के पास और लूंगा बाई का शव चारपाई पर मिला. शुरुआती जांच में सामने आया कि लूंगा बाई के पहने हुए जेवर भी गायब थे. इसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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धारदार हथियार से किए गए थे वार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम तुरंत सक्रिय हुई. वल्लभनगर थाना पुलिस सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान मिले थे. जांच के लिए एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और मोबाइल अनुसंधान टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके अलावा साइबर टीम और डीएसटी टीम को भी जांच में लगाया गया.

जांच में सामने आया आरोपी का कनेक्शन

पुलिस ने तकनीकी जांच, आसपास के लोगों से पूछताछ और मिले सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई. पुलिस के अनुसार आरोपी जयमीन दवे उर्फ बन्टी वारदात के बाद फरार हो गया था, लेकिन वह लगातार आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ले रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद भी मामले में न्याय की मांग करने का दिखावा कर रहा था.

धर्म का बेटा बनकर जीता था बुजुर्ग महिला का भरोसा

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब एक साल पहले 75 वर्षीय लूंगा बाई से संपर्क बढ़ाया था. धीरे-धीरे उसने महिला का विश्वास जीत लिया और खुद को उसका धर्म का बेटा बताया. पुलिस का कहना है कि लूंगा बाई के पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था. आरोपी को उम्मीद थी कि भविष्य में वह महिला की संपत्ति का वारिस बन जाएगा. लेकिन जब लूंगा बाई ने उसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई.

कर्ज में फंसा था आरोपी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था. पुलिस के अनुसार उसने कई लोगों और बैंकों से कर्ज ले रखा था, जिसे वह समय पर चुका नहीं पा रहा था. बढ़ते आर्थिक दबाव के चलते उसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का आरोप है कि आरोपी रात के समय लूंगा बाई के घर पहुंचा और धारदार हथियार से दोनों मां-बेटी की हत्या कर दी. इसके बाद वह महिला के जेवर लेकर फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में जयमीन उर्फ बन्टी दवे (37) निवासी वल्लभनगर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूटे गए जेवरों की बरामदगी के प्रयास कर रही है. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोगों को किसी भी व्यक्ति पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा नहीं करना चाहिए. अपनी संपत्ति और निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.