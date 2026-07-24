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टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

Rajasthan News: उदयपुर के गोगुंदा में पड़ोसी की तलवार से हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी ओमप्रकाश खटीक को वणी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया. लघुशंका को लेकर हुए विवाद में वारदात हुई थी. आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया. पुलिस हथियार की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Jul 24, 2026, 03:16 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 03:16 PM IST
टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस
Image Credit: तलवार से पड़ोसी की गर्दन काटने वाला आरोपी ओमप्रकाश खटीक.

Rajasthan Crime News: उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में खटीक मोहल्ले में युवक की तलवार से हत्या करने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात के बाद फरार हुए आरोपी ओमप्रकाश खटीक को वणी गांव के जंगलों से पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता दिखाई दे रहा है. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

लघुशंका को लेकर शुरू हुआ विवाद, ले ली जान
गिर्वा डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि घटना की शुरुआत घर के बाहर लघुशंका करने की बात को लेकर हुए विवाद से हुई थी. कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ओमप्रकाश खटीक ने गुस्से में तलवार से अपने पड़ोसी देवीलाल खटीक उर्फ राजा बाबू पर हमला कर दिया. गर्दन पर किए गए वार से देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी तलवार लेकर वहां से फरार हो गया.

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24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वणी गांव के जंगलों में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

पूछताछ में कबूला जुर्म
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि घटना में इस्तेमाल की गई तलवार कहां छिपाई गई है.

मौके से जुटाए गए अहम सबूत
घटना की जानकारी मिलते ही गोगुंदा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि जांच को मजबूत आधार मिल सके.

शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा
मृतक के भाई डालचंद खटीक की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने देवीलाल के शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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