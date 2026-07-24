/टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

Rajasthan Crime News: उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में खटीक मोहल्ले में युवक की तलवार से हत्या करने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात के बाद फरार हुए आरोपी ओमप्रकाश खटीक को वणी गांव के जंगलों से पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता दिखाई दे रहा है. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

लघुशंका को लेकर शुरू हुआ विवाद, ले ली जान

गिर्वा डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि घटना की शुरुआत घर के बाहर लघुशंका करने की बात को लेकर हुए विवाद से हुई थी. कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ओमप्रकाश खटीक ने गुस्से में तलवार से अपने पड़ोसी देवीलाल खटीक उर्फ राजा बाबू पर हमला कर दिया. गर्दन पर किए गए वार से देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी तलवार लेकर वहां से फरार हो गया.

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24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वणी गांव के जंगलों में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि घटना में इस्तेमाल की गई तलवार कहां छिपाई गई है.

मौके से जुटाए गए अहम सबूत

घटना की जानकारी मिलते ही गोगुंदा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि जांच को मजबूत आधार मिल सके.

शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा

मृतक के भाई डालचंद खटीक की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने देवीलाल के शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.