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Rajasthan Crime: साले ने जीजा की हत्या कर जंगल में फेंक दी बॉडी, 27 अप्रैल को हो गई थी बहन की मौत

Udaipur News:  राजस्थान के उदयपुर जिले के ओगणा थाना इलाके में  साले ने पहले अपने जीजा का अपरहण किया और उसके हत्या की और फिर जंगल में शव फेंक कर फरार हो गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAvinash jagnawat
Published: Apr 29, 2026, 05:01 PM|Updated: Apr 29, 2026, 05:01 PM
Rajasthan Crime: साले ने जीजा की हत्या कर जंगल में फेंक दी बॉडी, 27 अप्रैल को हो गई थी बहन की मौत
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Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के ओगणा थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना क्षेत्र के चौखलाबारा गांव में साले ने पहले अपने जीजा का अपरहण किया और उसके हत्या कर दी. जीजा के शव को जंगल में फेंक कर आरोपी साला फरार हो गया है. सूचना मिलने पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और शव को झाड़ोल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी करण की बहन पारू वडेरा की शादी पिंटूराम से हुई थी. गत 24 अप्रैल को पारू वडेरा के बीमार होने पर पिंटू ने उसे स्थानीय चिकित्सालय लेकर पहुंचा. गंभीर बीमारी के चलते उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया. एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 27 अप्रैल को पारू की मौत हो गई. शव को लेकर पिंटूराम अपने गांव आ गया.

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पिंटूराम पर पारू की हत्या का आरोप लगाया

पिंटू ने पारू के मौत की जानकारी पिहर पक्ष के लोगों को दी. अनहोनी की आशंका पर पिंटू घर से फरार हो गया. आक्रोशित पीहरपक्ष के लोगों ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पिंटूराम पर पारू की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके घर में जम कर तोड़फोड़ की.

इसके बाद पारू का भाई करण अपने कुछ साथियों के साथ पिंटू के घर पहुंचा. उसने अपने जीजा का अपहरण कर लिया. जंगल में पत्थर से कुचल कर उनकी हत्या कर दी. ग्रामीणों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी. पुलिस पिंटू को तलाश करती तब तक आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

आरोपी की तलाश जारी

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं, पुलिस ने मृतका पारू के शव को भी स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है.
मामले की गंभ्भीरता को देखते हुए चौखलाबारा गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चढ़ोत्तरे की आशंका पर गांव में तीन थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात किया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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