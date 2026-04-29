/Rajasthan Crime: साले ने जीजा की हत्या कर जंगल में फेंक दी बॉडी, 27 अप्रैल को हो गई थी बहन की मौत

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के ओगणा थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना क्षेत्र के चौखलाबारा गांव में साले ने पहले अपने जीजा का अपरहण किया और उसके हत्या कर दी. जीजा के शव को जंगल में फेंक कर आरोपी साला फरार हो गया है. सूचना मिलने पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और शव को झाड़ोल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी करण की बहन पारू वडेरा की शादी पिंटूराम से हुई थी. गत 24 अप्रैल को पारू वडेरा के बीमार होने पर पिंटू ने उसे स्थानीय चिकित्सालय लेकर पहुंचा. गंभीर बीमारी के चलते उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया. एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 27 अप्रैल को पारू की मौत हो गई. शव को लेकर पिंटूराम अपने गांव आ गया.

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पिंटूराम पर पारू की हत्या का आरोप लगाया

पिंटू ने पारू के मौत की जानकारी पिहर पक्ष के लोगों को दी. अनहोनी की आशंका पर पिंटू घर से फरार हो गया. आक्रोशित पीहरपक्ष के लोगों ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पिंटूराम पर पारू की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके घर में जम कर तोड़फोड़ की.

इसके बाद पारू का भाई करण अपने कुछ साथियों के साथ पिंटू के घर पहुंचा. उसने अपने जीजा का अपहरण कर लिया. जंगल में पत्थर से कुचल कर उनकी हत्या कर दी. ग्रामीणों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी. पुलिस पिंटू को तलाश करती तब तक आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

आरोपी की तलाश जारी