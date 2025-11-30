Zee Rajasthan
मक्का की रोटी टूटती है? एक ट्रिक बदल देगी पूरी कहानी, रोटी बनेगी गोल-नरम और परफेक्ट!

Rajasthan News: सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद किया जाता है, लेकिन मक्के का आटा ग्लूटेन फ्री होने से रोटी टूट जाती है. उबलते पानी में आटा डालकर गूंथें और थोड़ा रागी मिलाएं. सही तरीके से बेलें व सेकें, रोटी नरम बनेगी और नहीं टूटेगी.

Published: Nov 30, 2025, 03:15 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 03:15 PM IST

मक्का की रोटी टूटती है? एक ट्रिक बदल देगी पूरी कहानी, रोटी बनेगी गोल-नरम और परफेक्ट!

Best Way To Make Makka Roti: राजस्थान में सर्दियां शुरू होते ही हर घर में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का मन बनने लगता है. यह पकवान न सिर्फ ज़ायके में शानदार होता है, बल्कि शरीर को ठंड से भी बचाता है. बहुत से लोग सर्द मौसम में भुट्टा सेंक कर खाते हैं या कॉर्न चाट का स्वाद लेते हैं, पर असली आनंद तो गर्मागर्म मक्के की रोटी में ही है. इसके साथ एक चम्मच सफेद मक्खन और साग की महक पूरे खाने का मज़ा दोगुना कर देती है. लेकिन जितना स्वाद यह कॉम्बिनेशन देता है, उतनी ही परेशानी मक्के की रोटी बनाने में आती है. अक्सर लोग कहते हैं कि मक्के का आटा गूंथते ही टूटने लगता है, रोटी हाथ में लेते ही फट जाती है या तवे पर डालते समय बिखर जाती है.

कई बार रोटी बनाने में इतनी मशक्कत हो जाती है कि लोग हिम्मत हारकर आखिर में गेहूं की रोटी ही चुन लेते हैं. इसकी वजह यह है कि मक्का ग्लूटेन फ्री होता है. इसमें वो खिंचाव नहीं मिलता जो गेहूं के आटे में होता है, इसी कारण रोटी का आकार देना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि एक आसान उपाय अपनाकर आप नरम, गोल और बिना फटी हुई मक्के की रोटी तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत के. बस आटा गूंथते समय एक खास चीज़ मिलानी होती है और कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना होता है. इन टिप्स का ठीक से पालन करेंगे तो रोटी एकदम अच्छी बनेगी, मुलायम रहेगी और तवे से प्लेट तक बिना टूटे पहुंचेगी.

मक्का स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद है?
मक्के में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार मक्का आंखों के लिए उपयोगी होता है. यह पेट संबंधी समस्याओं जैसे गैस, पेट फूलना और ऐंठन को कम करने में सहायक है. इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे मांसपेशियों को ताकत मिलती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है. 200 ग्राम मक्का लगभग 3.4 ग्राम प्रोटीन और 2.4 ग्राम फाइबर देता है. फाइबर पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, इसलिए डायबिटीज वाले लोग भी इसे खा सकते हैं. इसके साथ ही इसमें मैंगनीज, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम जैसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं. स्वीट कॉर्न में नियासिन, फोलेट, बी6 व बी5 जैसे बी-विटामिन भी मिलते हैं, जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं.

मुलायम मक्के की रोटी बनाने का आसान तरीका

अब बात करते हैं उस खास तरीके की, जिसकी मदद से रोटी नहीं फटेगी. मक्के का आटा अगर सीधे पानी से गूंथा जाए तो जल्दी बिखरने लगता है. इसलिए यह तरीका अपनाएं:

* एक पैन में जितना पानी चाहिए उतना डालें
* इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं
* पानी को अच्छी तरह उबलने दें
* अब मक्के का आटा थोड़ा-थोड़ा डालते हुए लगातार चलाते जाएं

इससे आटा हल्का चिपचिपा सा बन जाएगा. जब यह हल्का ठंडा हो जाए, तब इसे ठीक से गूंथ लें. इससे आटे में अच्छी पकड़ आ जाती है और रोटी बनाते समय यह टूटता नहीं है.

एक चीज़ मिलाएं और रोटी बनेगी बिल्कुल सही

अगर आप चाहते हैं कि आटा और अच्छी तरह बाइंड हो जाए, तो इसमें थोड़ा रागी का आटा मिला सकते हैं. रागी में हल्की लचक होती है, जिससे मक्के का डो आसानी से सेट हो जाता है. इससे रोटी बेलना और तवे पर रखना और भी आसान हो जाएगा.

रोटी बेलते और सेकते समय ये बातें ध्यान रखें

* लोई बनाते समय हाथों पर हल्का पानी लगाएं
* हथेलियों के बीच धीरे-धीरे इसे फैलाएं
* रोटी बहुत पतली न करें, थोड़ा मोटापन रखें
* अगर चकले पर बेल रहे हों तो ऊपर थोड़ा घी लगा लें
* चाहें तो बेकिंग पेपर पर घी लगाकर भी बेल सकते हैं

इस तरह रोटी तवे पर डालते ही नहीं फटेगी और आकार भी सही बनेगा. तवे पर रोटी रखते वक्त ज्यादा जोर से न रखें, हल्के हाथ से सरका कर डालें. एक साइड थोड़ा पक जाए तो दूसरी तरफ पलटें. बहुत बार पलटने से भी रोटी टूट सकती है.

