Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात

उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की. सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर से कार्यक्रम में जुड़े. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और उदयपुर को 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 02, 2026, 06:05 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 06:05 PM IST
उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात
Image Credit: सीएम ने उदयपुर को 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी.

Udaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशभर में “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” की शुरुआत की. इस कार्यक्रम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के राजस्थान कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, अनुशासन अपनाने और अपनी ऊर्जा व प्रतिभा का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में करने की अपील की.

नशा मुक्त युवा अभियान बनेगा जन आंदोलन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया यह अभियान युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगा. उन्होंने बताया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को अगले 100 सप्ताह तक देशभर में जनभागीदारी के साथ चलाया जाएगा. इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतर योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाले स्वयंसेवकों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा. अभियान के 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मान मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी.

नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की ताकत
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति है. अगर युवा जागरूक, ऊर्जावान और नशे से दूर रहेंगे तो वे देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में युवा सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

राजस्थान में नशे के खिलाफ सरकार के कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से ज्यादा महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा राज सवेरा कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में नशामुक्ति वार्ड भी बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

उदयपुर को मिली 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दो दिवसीय उदयपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने उदयपुर जिले को बड़ी सौगात देते हुए 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और सांसद मन्नालाल रावत सहित कई नेता मौजूद रहे.

ढाई साल के काम गिनाए, कांग्रेस पर साधा निशाना
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद जनता से बातचीत कर प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया था. पिछले ढाई साल से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पानी की समस्या के समाधान के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं और वर्षों से अटकी योजनाओं को अब जमीन पर उतारा जा रहा है. सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के लिए पानी की योजनाएं बनाई गई हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं.

युवाओं को रोजगार देने का किया दावा
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं को परेशानी हुई. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक 1.78 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और जल्द ही 51 हजार और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने नई भर्तियों की घोषणा करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है और विकास को आगे बढ़ाना ही सरकार की प्राथमिकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाजूवाला बॉर्डर पर चला ऑपरेशन शॉक वेव, सरहद पार तस्करों की साजिश नाकाम, करोड़ों की हेरोइन बरामद

राजस्थान में बदलेगा मानसून का मिजाज,3 अगस्त से ट्रफ लाइन होगी शिफ्ट, जानिए आपके शहर में कैसी रहेगी बारिश

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बूंदी में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश, मुस्कुराए किसान

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में तेज हवा और बारिश की चेतावनी

Pratapgarh: बेटे के घर में मां ने ही कराई लाखों की चोरी, भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

राजस्थान के इन जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी जारी

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

ब्यावर में मंदिर पर गिरी जोरदार बिजली, क्षतिग्रस्त हुआ गुंबद, मोर की दर्दनाक मौत

राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

सोते हुए मां-बेटे के कमरे के बाहर चोरों ने पहले लगाई कुंडी, फिर उड़ा दिए करीब 7 लाख के गहने और नकदी

राजस्थान में बिगड़ा मौसम, इन जिलों में बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट

102 डिग्री बुखार में भी बॉक्सर अरुंधति ने नहीं मानी हार, गोल्ड मेडल से सजा दिया राजस्थान का ताज

दौसा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टकराई कार, 14 साल की बच्ची की मौत, 9 घायल

टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ी खबर, चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस हुई एक्टिव, बनाया खास प्लान

कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा धमाका! तेज रफ्तार हाईवे पर पलटा खतरनाक केमिकल कंटेनर, मची अफरातफरी

राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज

Gold Silver Price: राजस्थान में 2 अगस्त को धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन शहरों को भिगोने की फिराक में है मौसम, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

जोधपुर में फूटा गहलोत का गुस्सा, बोतल में गंदा पानी दिखाकर सरकार पर बोला बड़ा हमला

झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

TAGS:
Rajasthan Government Project
Rajasthan news
Udaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात
2
3
4
5