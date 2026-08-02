/उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात

Udaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशभर में “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” की शुरुआत की. इस कार्यक्रम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के राजस्थान कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, अनुशासन अपनाने और अपनी ऊर्जा व प्रतिभा का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में करने की अपील की.

नशा मुक्त युवा अभियान बनेगा जन आंदोलन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया यह अभियान युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगा. उन्होंने बताया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को अगले 100 सप्ताह तक देशभर में जनभागीदारी के साथ चलाया जाएगा. इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे.

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बेहतर योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाले स्वयंसेवकों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा. अभियान के 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मान मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी.

नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की ताकत

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति है. अगर युवा जागरूक, ऊर्जावान और नशे से दूर रहेंगे तो वे देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में युवा सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

राजस्थान में नशे के खिलाफ सरकार के कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से ज्यादा महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा राज सवेरा कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में नशामुक्ति वार्ड भी बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

उदयपुर को मिली 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दो दिवसीय उदयपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने उदयपुर जिले को बड़ी सौगात देते हुए 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और सांसद मन्नालाल रावत सहित कई नेता मौजूद रहे.

ढाई साल के काम गिनाए, कांग्रेस पर साधा निशाना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद जनता से बातचीत कर प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया था. पिछले ढाई साल से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पानी की समस्या के समाधान के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं और वर्षों से अटकी योजनाओं को अब जमीन पर उतारा जा रहा है. सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के लिए पानी की योजनाएं बनाई गई हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं.

युवाओं को रोजगार देने का किया दावा

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं को परेशानी हुई. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक 1.78 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और जल्द ही 51 हजार और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने नई भर्तियों की घोषणा करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है और विकास को आगे बढ़ाना ही सरकार की प्राथमिकता है.