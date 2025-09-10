Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

माही नदी में 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, 2 किलोमीटर दूर 18 घंटे बाद मिला शव

Rajasthan News: पीपलखूंट माही नदी में डूबे 12 वर्षीय देव नारायण का शव 18 घंटे बाद 2 किमी दूर मिला. मंगलवार शाम नहाते समय तेज बहाव में बह गया था. SDRF और पुलिस ने तलाशी कर बुधवार सुबह शव बरामद किया. परिजनों में कोहराम, ग्रामीणों ने सुरक्षा इंतजाम की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 10, 2025, 06:51 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 06:51 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

माही नदी में 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, 2 किलोमीटर दूर 18 घंटे बाद मिला शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से मन को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. जहां के पीपलखूंट में माही नदी में डूबे 12 वर्षीय मासूम की लाश आखिरकार आज सुबह मिल गई. मंगलवार शाम को नदी में नहाते समय गहरे पानी में बह गए बालक की तलाश SDRF और पुलिस की टीम लगातार कर रही थी. लगभग 18 घंटे बाद बुधवार सुबह 11 बजे बालक का शव डूबने की जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला. मृतक की पहचान देव नारायण पुत्र विमल, निवासी हरो के रूप में हुई है, जो इन दिनों अपनी माता के साथ पीपलखूंट में किराए के मकान में रह रहा था.

5-6 दोस्तों के साथ नहाने गया था मृतक
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 5 बजे देव नारायण अपने 5-6 दोस्तों के साथ माही नदी में नहाने गया था. नहाते-नहाते वह गहरे पानी और तेज बहाव में चला गया और डूब गया. दोस्तों ने घटना की सूचना गांव वालों और परिजनों को दी.

परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल
सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को खबर दी. थोड़ी देर बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम से ही नदी में गोताखोरी कर तलाशी शुरू कर दी थी. लेकिन कल देर शाम को अंधेरा और तेज बहाव के कारण बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

2 किलोमीटर दूर मिला शव
बुधवार सुबह होते ही एसडीआरएफ ने फिर से तलाश शुरू की और करीब 11 बजे बच्चे का शव डूबने की जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर बरामद किया गया. शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजन बेसुध होकर रोने लगे. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई. ग्रामीणों का कहना है कि माही नदी के इस हिस्से में हर साल हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती. लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम करने और बच्चों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news