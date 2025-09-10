माही नदी में 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, 2 किलोमीटर दूर 18 घंटे बाद मिला शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से मन को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. जहां के पीपलखूंट में माही नदी में डूबे 12 वर्षीय मासूम की लाश आखिरकार आज सुबह मिल गई. मंगलवार शाम को नदी में नहाते समय गहरे पानी में बह गए बालक की तलाश SDRF और पुलिस की टीम लगातार कर रही थी. लगभग 18 घंटे बाद बुधवार सुबह 11 बजे बालक का शव डूबने की जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला. मृतक की पहचान देव नारायण पुत्र विमल, निवासी हरो के रूप में हुई है, जो इन दिनों अपनी माता के साथ पीपलखूंट में किराए के मकान में रह रहा था.

5-6 दोस्तों के साथ नहाने गया था मृतक

जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 5 बजे देव नारायण अपने 5-6 दोस्तों के साथ माही नदी में नहाने गया था. नहाते-नहाते वह गहरे पानी और तेज बहाव में चला गया और डूब गया. दोस्तों ने घटना की सूचना गांव वालों और परिजनों को दी.

परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को खबर दी. थोड़ी देर बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम से ही नदी में गोताखोरी कर तलाशी शुरू कर दी थी. लेकिन कल देर शाम को अंधेरा और तेज बहाव के कारण बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका.

2 किलोमीटर दूर मिला शव

बुधवार सुबह होते ही एसडीआरएफ ने फिर से तलाश शुरू की और करीब 11 बजे बच्चे का शव डूबने की जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर बरामद किया गया. शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजन बेसुध होकर रोने लगे. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई. ग्रामीणों का कहना है कि माही नदी के इस हिस्से में हर साल हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती. लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम करने और बच्चों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है.

