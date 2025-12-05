इंडिगो की बड़ी गड़बड़ी! मुंबई-दिल्ली जाने वालों को लगा झटका, 25 हजार तक पहुंचा किराया, जयपुर-उदयपुर-जोधपुर मिलाकर इंडिगो की 33 फ्लाइट रद्द

Jodhpur News: जोधपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब इंडिगो एयरलाइंस की आठ उड़ानें बिना पूर्व सूचना अचानक रद्द कर दी गईं. मुंबई, दिल्ली, बैंगलुरु और हैदराबाद से जोधपुर आने वाली इन फ्लाइट्स में सैकड़ों लोग सफर करने वाले थे. रद्द की गई उड़ानों में 6E5142, 6E410, 6E6471, 6E6032 सहित अन्य फ्लाइटें शामिल हैं.

इंडिगो इन दिनों क्रू की कमी और ड्यूटी टाइम से जुड़े नए नियमों के कारण कई रूटों पर संचालन में दिक्कतों से गुजर रही है. सूत्रों का कहना है कि विंटर सीजन में बढ़ा एयर ट्रैफिक और तकनीकी मुश्किलें भी अचानक उड़ानें रोकने की बड़ी वजह बन गईं.

जोधपुर से मुंबई, दिल्ली, बैंगलुरु और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों ने बताया कि एयरलाइन ने कैंसिलेशन की जानकारी आखिरी समय पर दी, जिससे उनके कामकाज और कार्यक्रम गड़बड़ा गए. कई लोग सुबह से एयरपोर्ट पर फंसे रहे और एयरलाइन काउंटर पर रिफंड व री-शेड्यूलिंग को लेकर तीखी नाराजगी जताई.

उधर, उड़ानें रद्द होते ही दूसरी एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए. मुंबई जाने का किराया करीब 25 हजार रुपए तक पहुंच गया. दिल्ली की टिकट 18 से 20 हजार में बिकने लगी, जबकि बेंगलुरु के लिए यात्रियों को लगभग 24 हजार रुपए चुकाने पड़े.

राजस्थान के अन्य शहरों में भी यही हाल रहा. जयपुर और उदयपुर सहित तीन एयरपोर्ट पर इंडिगो की 33 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं, जबकि कई उड़ानें अपने तय समय पर नहीं निकल सकीं. उड़ान संचालन में गड़बड़ी से कई यात्रियों का सामान भी लापता हो गया. कुछ यात्री भूखे बैठे रहे और कई छात्रों की परीक्षाएँ छूट गईं.

जोधपुर एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रही. यहां मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे रूट की उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों ने एयरलाइन काउंटर पर हंगामा कर दिया. एयरलाइन की ओर से वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराने और रिफंड देने का भरोसा दिया गया है, लेकिन यात्रियों की दिक्कतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं.

