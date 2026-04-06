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सलूम्बर में रहस्यमयी बीमारी का कहर! 5 मासूमों की मौत से गांव में मचा हड़कंप

Rajasthan News: सलूम्बर के लसाड़िया क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत के बाद दहशत फैल गई है. बुखार और कमजोरी के बाद बच्चों की जान नहीं बच सकी. प्रशासन व मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है, गांव में सैंपलिंग और सर्वे जारी है. रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 06, 2026, 09:56 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 09:56 PM IST

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सलूम्बर में रहस्यमयी बीमारी का कहर! 5 मासूमों की मौत से गांव में मचा हड़कंप

Salumbar News: सलूम्बर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के घाटा व लालपुरा गांवों में अज्ञात बीमारी के चलते पांच मासूमों की मौत से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार बच्चों को पहले हल्का बुखार व कमजोरी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. घाटा के ग्रामीणों ने सोमवार को बीसीएमएचओ कार्यालय व उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा. सोमवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी दिनेश आचार्य मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने प्रभावित परिवारों से जानकारी ली तथा गांव में बीमार बच्चों व परिजनों के रक्त व अन्य सैंपल लिए.

स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सर्वे शुरू कर दिया है और बीमारी के कारणों की जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है. चिकित्सा विभाग दोनों गांवों में आस-पड़ोस के घरों से सैंपल लिए जा रहे हैं. चिकित्सा विभाग की टीम घर-घर जाकर सैंपल ले रही है.

बता दें कि दीपक/माना मीणा, उम्र 5 वर्ष, निवासी लालपुरा की 31 मार्च को बुखार आने के बाद मृत्यु हो गई. परिजन उन्हें अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मृत्यु हो चुकी थी. इसी तरह पड़ोस के घर में रहने वाली सीमा पुत्री रामा मीणा, उम्र 3 वर्ष, निवासी लालपुरा की भी 31 मार्च को मामूली बुखार आने से मृत्यु हो गई. वहीं रविवार को क्षेत्र में तीन मासूमों की मौत हो गई. राहुल पुत्र लक्ष्मण मीणा, उम्र 4 साल, निवासी घाटा को बुखार आने पर धरियावद अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया. किंतु परिजन उन्हें सलूम्बर जिला चिकित्सालय ले गए, जहां से उदयपुर एमबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. रविवार को मासूम राहुल ने दम तोड़ दिया. वहीं काजल पुत्री प्रकाश मीणा, निवासी घाटा का घर पर ही निजी इलाज कराया गया, जिससे रविवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई. लालपुरा निवासी माना मीणा के दूसरे पुत्र लक्ष्मण मीणा, उम्र 7 वर्ष, की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है.

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सूचना पर शाम को जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पी.पी. भी लालपुरा पहुंचकर घटना की जानकारी ली. मृतक मासूम के घर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली. चिकित्सकों से सर्वे व सैंपल की जानकारी ली. पूरे गांव में सर्वे करने के निर्देश दिए. जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पी.पी. उसके बाद लसाड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सालय का निरीक्षण किया. जननी कक्ष, लेबर रूम, वार्ड, लैब, एक्स-रे मशीन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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