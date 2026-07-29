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एक झटके में उजड़ गई खुशियां, पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 1 की मौत 7 घायल

Rajasthan News: उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में सटोल से बलीचा जा रही एक परिवार की जीप के ब्रेक फेल हो गए. जीप बेकाबू होकर मकान की दीवार से टकरा गई. हादसे में अमृतलाल गरासिया की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक समेत सात लोग गंभीर घायल हुए. घायलों का डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Jul 29, 2026, 09:55 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 09:55 PM IST
एक झटके में उजड़ गई खुशियां, पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 1 की मौत 7 घायल
Image Credit: उदयपुर में सड़क हादसे में 1 की मौत 7 गंभीर घायल.

Udaipur News: उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सटोल गांव से एक ही परिवार के लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलीचा जा रहे थे. रास्ते में उनकी जीप के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक मकान की दीवार से जा टकराया. हादसा इतना भीषण था कि एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पारिवारिक काम से जा रहा था पूरा परिवार
जानकारी के अनुसार सटोल गांव निवासी एक ही परिवार के सदस्य किसी पारिवारिक काम के सिलसिले में जीप से बलीचा गांव जा रहे थे. सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन बलीचा के पास पहुंचते ही अचानक जीप के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया. चालक ने वाहन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार जीप पर उसका नियंत्रण नहीं रह सका.

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दीवार से टकराते ही मची चीख-पुकार
ब्रेक फेल होने के बाद जीप सीधे सड़क किनारे बने एक मकान की दीवार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला.

एक की मौके पर मौत, सात लोग गंभीर घायल
इस हादसे में सटोल निवासी अमृतलाल गरासिया की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कालूराम गरासिया, सूरजमल गरासिया, कन्हैयालाल गरासिया, बबली गरासिया, नंदलाल गरासिया, मगनलाल और जीप चालक अमृतलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को सिर और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोटें आई हैं.

स्थानीय लोगों ने दिखाई मदद की मिसाल
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजने में मदद की. लोगों की तत्परता से घायलों को जल्द इलाज मिल सका. घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई.

डूंगरपुर अस्पताल में चल रहा इलाज
सभी घायलों को इलाज के लिए डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. वहीं मृतक अमृतलाल गरासिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी में ब्रेक फेल होना हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस वाहन की तकनीकी जांच भी करवा रही है, ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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