उदयपुर में आदिवासी गांव, बीच नदी में कर रहे अंतिम संस्कार

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल इलाके कोटडा के बाखेल गांव एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो मानवता को शर्मसार करती है. बुनियादी सुविधाओ के अभाव में अपना जीवन यापन करने वाले आदिवासी समाज के लोगों परिवार के सदस्य की मौत के बाद भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती. गांव में श्मशान के अभाव में बहती नदी के बीच में ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं.

लोगों ने क्या बोला?

गांव के लोगों का कहना है कि वर्षों से वह शमशान घाट बनाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन उनकी मांग पूरा नहीं हुई. ऐसे में जब गांव के व्यक्ति की मौत हो गई तो लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए कंधों पर उठकर नदी के बीच बने एक चट्टान पर लेकर पहुंचे है और वहां अंतिम संस्कार किया जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि हर बार उन्हें जनप्रतिनिधि और अधिकारी आश्वासन देते हैं. लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया.

पढ़ें उदयपुर की एक और खबर

नदी के किनारे खड़े हो कर एक युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया. सेल्फी लेने के दौरान युवक नदी के अंदर गिर पड़ा. जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस की टीम ने युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर युवक का शव पड़ा मिला. जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल पुलिस के हवाले कर दिया. मृतक की पहचान भल्लो का गुड़ा निवासी गोपी लाल के रूप में हुई. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-