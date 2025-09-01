Zee Rajasthan
डूंगरपुर में ड्राइवरों का प्रदर्शन तेज, 29 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली

Dungarpur News: डूंगरपुर में 'ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन' ने 29 मांगों को लेकर रैली निकाली. उन्होंने 'ड्राइवर डे' घोषित करने, आयोग बनाने और दुर्घटना में मुआवजा देने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 01, 2025, 16:09 IST | Updated: Sep 01, 2025, 16:09 IST

डूंगरपुर में ड्राइवरों का प्रदर्शन तेज, 29 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में 'ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन' ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया. एसोसिएशन के बैनर तले जिले के ड्राइवर्स ने शहर में एक विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, जिसमें 29 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील की गई है.

नेहरु पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गणेशलाल कटारा के नेतृत्व में जिले भर के ड्राइवर सबसे पहले नेहरु पार्क में एकत्रित हुए. यहां से सभी ने मिलकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी. इस दौरान चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए, जिससे शहर में एक अलग ही माहौल देखने को मिला.

प्रमुख मांगों में 'ड्राइवर डे' और आयोग का गठन
प्रदर्शन के दौरान, चालकों ने अपनी प्रमुख मांगों को उजागर किया. इनमें हर साल 1 सितंबर को 'ड्राइवर डे' घोषित करना, चालकों के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश चालक आयोग का गठन करना, और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा तथा मृत्यु होने पर परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है.

विशेष सुविधाएं देने की मांग

इसके साथ ही, चालकों ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने, पुलिस द्वारा चालकों के साथ दुर्व्यवहार रोकने और टोल प्लाजा पर चालकों के लिए विशेष सुविधाएं देने की भी मांग की है. प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उम्मीद जताई कि सरकार उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. यह रैली और प्रदर्शन चालकों की समस्याओं और उनके कल्याण की जरूरतों को रेखांकित करता है.

