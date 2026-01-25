उदयपुर में नाश्ता करते वक्त मौत बन कर आई तेज रफ्तार कार, 2 लोगों का कुचला

Udaipur News: उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे लगे नाश्ते के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ठेला करीब 20 फीट दूर जाकर गिर पड़ा. इस दौरान ठेले के पास नाश्ता कर रहे दो लोग कार की चपेट में आ गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को राहगीरों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां पर डॉक्टर की टीम ने घायल व्यक्ति का मृत घोषित कर दिया.

यह दुर्घटना अंबामाता थाने से लगभग 150 मीटर की दूरी पर, बड़ौदा बैंक के सामने सुबह करीब 6:30 बजे हुई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर ठेले से टकराई और पलट गई. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

घटना के प्रत्यक्षदर्शी विमल कुमावत ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी. सुबह के समय ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था. रोज की तरह सड़क किनारे नाश्ते का ठेला लगा हुआ था, जहां कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार कार आई और ठेले को टक्कर मारते हुए वहां मौजूद लोगों को चपेट में ले लिया.

विमल ने बताया कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हादसा हो गया. ठेला पूरी तरह टूटकर बिखर गया और आसपास अफरा-तफरी मच गई. मौके का फायदा उठाकर चालक तुरंत फरार हो गया. आशंका जताई जा रही है कि कार चालक नशे की हालत में था.

राजसमंद जिले के नाथद्वारा बस स्टैंड पर रविवार सुबह करीब 6 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक निजी ट्रैवल्स बस और रोडवेज बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, वहीं बीच में खड़ा एक सवारी टेम्पो भी चपेट में आ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस स्टैंड परिसर पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ते नजर आए.

इस हादसे में एक होटल पर कार्यरत व्यक्ति की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल नाथद्वारा अस्पताल भिजवाया गया.

सूचना पर श्रीनाथजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मृतक के शव को नाथद्वारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण ट्रैवल्स बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित कर राहत एवं बचाव कार्य पूरा किया गया.

