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उदयपुर दौरों पर घमासान! राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ राष्ट्रपति तक पहुंची शिकायत

Rajasthan News: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर दौरों पर विवाद बढ़ा, विरोधियों ने राष्ट्रपति को शिकायत भेजी. कटारिया ने पलटवार कर कहा कि जनता मेरा काम जानती है. मेवाड़ भाजपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई, असर चुनाव में दिख सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 06, 2026, 09:28 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 09:28 PM IST

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उदयपुर दौरों पर घमासान! राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ राष्ट्रपति तक पहुंची शिकायत

Udaipur News: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के हर माह होने वाले उदयपुर दौरे को लेकर उनके विरोधी लगातार मुखर होते जा रहे हैं. कुछ दिन पहले कटारिया विरोधी खेमे के नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस संदर्भ में पत्र लिखकर शिकायत की. तो वहीं सोशल मीडिया पर विरोधी खेमा हमलावर है. जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.

उदयपुर जिले में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है. एक ओर जहां उदयपुर फाइल्स मामले को लेकर भाजपा नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है. तो वहीं मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे गुलाबचंद कटारिया पर एक बार फिर विरोधी नेता लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं. कटारिया के उदयपुर दौरों को लेकर विरोधी खेमे के नेता अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं. उन्होंने इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कटारिया की शिकायत की, साथ ही सोशल मीडिया पर भी वे कटारिया के खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं. विरोधियों पर पलटवार करते हुए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि वह 11 बार चुनावी मैदान में उतरे, 9 बार चुनाव जीते. दो बार हार का सामना किया. लेकिन वे सिर्फ एक बार चुनाव लड़े और उसके बाद विधानसभा छोड़कर आ गए. हम टिकट देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको लगा होगा कि पता नहीं चुनाव का परिणाम क्या होगा. जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो उनके बीच में खड़े होने का दम भी रखते हैं. उनको दर्द कहीं और हो रहा है, बात कहीं और कर रहे हैं. इस रोग का इलाज नहीं है, समय सबका इलाज कर देता है.

कटारिया ने कहा कि वे 50 साल से उदयपुर में रह रहे हैं. 2 साल और राज्यपाल के पद पर रहेंगे. इसके बाद फिर से उदयपुर में आकर ही रहेंगे. यह उनकी कर्मभूमि है. कटारिया ने कहा कि मेरे कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है. उन्होंने अपने 3 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए कहा कि 5 साल तक राज्यपाल रहने के बाद भी लोगों को उनका नाम नहीं मालूम होता है, लेकिन आप टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर पंजाब और चंडीगढ़ में 20 लोगों को फोन कर पूछें, मुझे छोटा बच्चा भी पहचानता है. मेरे में कुछ कमियां जरूर होंगी, लेकिन मेरे ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है. विरोधी मेरी कमियां बताएं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा.

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बहरहाल इस पूरे विवाद का अंत कब और कैसे होगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है. लेकिन दशकों तक भाजपा गढ़ रहे मेवाड़ में अब नेताओं की आपसी खींचतान खुलकर सामने आ रही है. एक ओर जहां पार्टी में कुशल नेतृत्व का अभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है. तो वहीं संगठन में भी बिखराव बढ़ता जा रहा है. हालांकि धरातल पर इस पूरे विवाद का असर कितना होता है, यह तो निकाय चुनावों के बाद ही स्पष्ट होगा.

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