उदयपुर में पसरा मातम! चार बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत

Rajasthan News: उदयपुर में भमरासिया घाटी स्थित पावर हाउस के पास एनीकट में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई. सूचना पर डबोक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला. सभी मृतक कालबेलिया समाज के हैं. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया.
Trending Photos
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एनीकट में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई. यह हादसा भमरासिया घाटी स्थित पावर हाउस के पास हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही डबोक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों शवों को बाहर निकाला. सभी मृतक कालबेलिया समाज के बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई है.
खबर अपडेट की जा रही है…
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!