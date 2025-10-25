उदयपुर में पसरा मातम! चार बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एनीकट में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई. यह हादसा भमरासिया घाटी स्थित पावर हाउस के पास हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही डबोक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों शवों को बाहर निकाला. सभी मृतक कालबेलिया समाज के बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई है.