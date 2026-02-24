Zee Rajasthan
उदयपुर में गीतांजली विश्वविद्यालय में सिनैप्स-2026 का भव्य शुभारंभ, रंगारंग प्रस्तुतियों ने बांधा समां

Rajasthan News: उदयपुर के गीतांजली विश्वविद्यालय में ‘सिनैप्स-2026’ वार्षिक उत्सव का शानदार आगाज हुआ. इस रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रेरक संबोधन और आगामी प्रतियोगिताओं की शुरूआत हुई. तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

Feb 24, 2026

Geetanjali University Udaipur Event: उदयपुर के गीतांजली विश्वविद्यालय में खुशियों और हुनर का मेला सज चुका है.साल 2026 के बहुप्रतीक्षित वार्षिक उत्सव ‘सिनैप्स-2026’ का आगाज किसी सपने से कम नहीं था.कैंपस की हवाओं में उत्साह है और हर तरफ युवाओं की ऊर्जा बिखरी हुई है.यहां इस भव्य आयोजन की कुछ खास झलकियां दी गई हैं.

सांस्कृतिक रंग
समारोह की शुरुआत धमाकेदार रही.रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे विद्यार्थियों ने जब विविधता में एकता की थीम पर नृत्य पेश किया, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.संगीत की ताल और कदमताल के इस तालमेल ने समां बांध दिया और यह दिखा दिया कि गीतांजली के छात्र पढ़ाई के साथ-साथ कला में भी बेजोड़ हैं.

ऊर्जा से भरा संबोधन
गीतांजलि ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अंकित अग्रवाल ने विधिवत रूप से उत्सव की शुरुआत की.उन्होंने युवाओं का जोश बढ़ाते हुए कहा- 'सिनैप्स-2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा और नई सोच को दुनिया के सामने लाने का एक मंच है.'

दिग्गजों की मौजूदगी
इस मौके पर विश्वविद्यालय और अस्पताल जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं.कुलपति डॉ. आर. के. व्यास, सीईओ ऋषि कपूर, सीए रोशन जैन, डॉ. राजीव पांड्या और सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष डॉ. मंजिंदर कौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया.

आगे क्या है खास?
शुभारंभ तो बस एक झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है! 'सिनैप्स-2026' के तहत अब आने वाले दिनों में सांस्कृतिक मुकाबले में संगीत, नाटक और नृत्य की धूम होगी. अकादमिक गतिविधियां में क्विज और इनोवेशन से जुड़े प्रोग्राम, खेलकूद और कला के जरिए कैंपस में हर तरफ रचनात्मकता का बोलबाला रहेगा.

उदयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं. एक तरफ जहां पुलिस भाजपा महिला नेत्री के आपत्तिजनक वीडियो और ब्लैकमेलिंग के आरोप में अधिवक्ता विशाल गुर्जर की गिरफ्तारी को अपनी कामयाबी मान रही थी, वहीं अब सामने आए एक CCTV फुटेज ने पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया है.

आधी रात का घटनाक्रम
11 फरवरी की वह रात, समय करीब 2 से 4 बजे के बीच. चांदपोल इलाके में विशाल गुर्जर के घर के बाहर लगे कैमरों ने जो कैद किया, वह हैरान करने वाला है:

संदिग्धों के साथ पुलिस: फुटेज में दिख रहा है कि पुलिस की टीम जब विशाल को गिरफ्तार करने पहुंचती है, तो उनके साथ सफेद ब्लेजर पहने एक छोटी हाइट का युवक भी मौजूद है. पुलिस के जवान उससे बातचीत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात तब आती है जब विशाल को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा दिया जाता है. उसके ठीक बाद, वही सफेद ब्लेजर वाला युवक फोन पर बात करता दिखता है और उसके साथ दो अन्य युवक हाथ में भारी भरकम हथौड़े और सब्बल लिए नजर आते हैं.

पुलिस की कार्रवाई पर उठते चुभते सवाल
विशाल की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों ने चुप बैठने के बजाय मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपकर सीधे आरोप लगाया है कि पुलिस के साथ वे बाहरी युवक कौन थे जो हथियारों (सब्बल-हथौड़े) के साथ घर में घुसे? क्या पुलिस किसी निजी रंजिश को अंजाम देने के लिए इन बाहरी लड़कों की मदद ले रही थी? कानूनी गिरफ्तारी के बीच इस तरह के संदिग्ध लोगों की मौजूदगी क्या वर्दी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है?

चुप्पी साधे बैठे हैं आलाधिकारी
परिजनों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो. सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया और चर्चाओं में आग की तरह फैल रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस के आलाधिकारी इस पूरे मामले पर फिलहाल 'चुप्पी' साधे हुए हैं. कोई भी कैमरे के सामने आकर यह बताने को तैयार नहीं है कि वे हथौड़े वाले युवक पुलिस टीम का हिस्सा थे या कोई और.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी.

